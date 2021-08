Brooklyn Nine-Nine à l’ère du « defund the police »

Au début de sa huitième et dernière saison, Brooklyn Nine-Nine, la vénérable comédie de NBC sur les flics de New York, s’est retrouvée désespérément à dépasser son propre fantasme.

La série est une comédie télévisée largement conventionnelle et, en tant que telle, elle a toujours colporté une vision idéaliste d’un lieu de travail où tout le monde se traite comme une famille. À un certain niveau, cette qualité est au cœur de l’attrait de la sitcom américaine. Mais depuis ses débuts, Brooklyn Nine-Nine a été contraint de faire face au fait qu’il s’agit d’une comédie sur les flics dans un pays où la violence policière est un problème grave qui fait la une des journaux.

La critique de Brooklyn Nine-Nine créant une version plus câline du NYPD remonte au début de la série, même si cela n’a jamais semblé particulièrement bruyant. En 2013, au début de la toute première saison de la série, David Grossman de New Republic a écrit :

Nine-Nine est l’une des meilleures nouvelles émissions de cette saison télévisée, recueillant des éloges critiques et un soutien suffisamment fort de son réseau, Fox, pour qu’il suive le Super Bowl cette année. Samberg incarne Jake Peralta, un détective qui peut tout comprendre, sauf “comment grandir”. Il est facile de manquer le conservatisme d’une sitcom lorsque les blagues sont bonnes, mais Brooklyn Nine-Nine est déterminé à maintenir l’héritage brillant à la surface et brut à l’intérieur de l’ère Bloomberg / Ray Kelly.

Pourtant, Brooklyn Nine-Nine est aimé de nombreux jeunes progressistes pour sa diversité et ses tentatives de raconter des histoires sur certains des aspects les plus difficiles de la vie américaine en ce moment. Son casting principal comprend deux hommes noirs et deux Latinas, et ses personnages, à la fois réguliers et récurrents, comprennent plusieurs personnes queer. L’émission a diffusé des épisodes mémorables sur le profilage racial, les agressions sexuelles sur le lieu de travail et le fait d’être bisexuel.

La tension entre son cadre et ses tentatives de prouver sa bonne foi de gauche a toujours été la contradiction centrale que Brooklyn Nine-Nine n’a jamais pu résoudre tout à fait. Certaines émissions prospéreraient au milieu de cette contradiction, explorant les réalités désordonnées d’un flic qui veut être une bonne personne faisant la bonne chose. Mais Brooklyn Nine-Nine est une sitcom en réseau, et cela signifie que le niveau de désordre ne peut qu’augmenter si haut.

Et nous arrivons donc à la dernière saison de l’émission, produite au milieu de la pandémie de Covid-19 et au lendemain des manifestations de l’été 2020 contre les violences policières suscitées par le meurtre de George Floyd par Derek Chauvin. Brooklyn Nine-Nine veut que vous sachiez qu’il a fait attention – mais pour l’instant, au moins, le spectacle est toujours coincé à être lui-même.

La première de la saison 8 met en place une idée intrigante que Brooklyn Nine-Nine ne peut pas encore vraiment explorer

Jake et Boyle (Joe Lo Truglio) célèbrent la découverte d’un moyen de faire cinq coups au milieu de Covid-19.NBC

Au début de “The Good Ones”, le premier épisode de la dernière saison de Brooklyn Nine-Nine à diffuser (dans le cadre d’une première de deux épisodes d’une heure), la détective Rosa Diaz (Stephanie Beatriz) quitte la force pour devenir détective privé . Elle pense qu’en tant qu’IP, elle peut faire ce qu’elle aime dans son travail – résoudre des crimes et aider les personnes qui ont été lésées – sans soutenir une institution qui pourrit de l’intérieur.

Les autres personnages, en particulier le détective Jake Peralta (Andy Samberg), l’un des amis proches de Rosa, ne sont pas exactement bouleversés par cette décision. Ils sont pour la plupart d’accord avec elle sur le fait que la police est terriblement brisée, mais ils se sentent un peu blessés. Rosa était leur amie ! Ils vivent dans une sitcom ! Les amis ne s’abandonnent pas dans les sitcoms !

Rosa se retire de Jake parce qu’elle sait qu’il pense que le NYPD peut se réformer, et elle a abandonné cette idée. L’action de “The Good Ones” rassemble les deux, alors qu’ils tentent de résoudre une affaire sur laquelle Rosa travaille et qui viserait à traduire en justice deux officiers qui ont agressé une jeune femme noire.

Ils ne font rien d’autre que de faire abandonner les fausses accusations portées contre la femme et, ce faisant, ils se rendent compte à quel point il serait difficile de punir les agents incriminés d’une simple tape sur le poignet. Les systèmes qui protègent la police sont si profondément enracinés que les modifier dépasse les capacités d’un groupe d’agents en particulier. Rosa se sent justifiée. Jake se sent désillusionné. L’épisode se termine sur son incapacité à dire quoi que ce soit pour défendre le travail qu’il aime.

Et puis il continue d’être flic.

“The Good Ones” s’ouvre sur un très bref retour en arrière sur les jours de quarantaine masquée de Covid-19, lorsque Rosa quitte la force après le meurtre de George Floyd. Ensuite, cela passe rapidement à nos jours, où Holt chante que tout le monde peut à nouveau traîner, car ils sont tous vaccinés. En réalité, de nombreux services de police à travers le pays – y compris le NYPD – ont de faibles taux de vaccination.

Je ne m’attends vraiment pas à ce que Brooklyn Nine-Nine, une sitcom, reflète tous les aspects de notre réalité actuelle. Un épisode sur l’un des personnages refusant la vaccination se heurterait au mieux au smiley de la série et au pire serait « un épisode très spécial expliquant pourquoi vous avez besoin du vaccin ».

Pourtant, la proclamation de Holt, pour moi, a montré comment en dehors de la réalité Brooklyn Nine-Nine vit maintenant, même s’il essaie désespérément de refléter la réalité. Si vous voulez vous attaquer à la pourriture institutionnelle au sein de la police américaine, vous ne pouvez pas exactement suggérer qu’il y a un quartier où tout se passe bien. La série vend un fantasme, mais elle veut se donner une excuse pour continuer à vendre ce fantasme. Il colporte donc une réalité également fantastique, où des maisons de gare entières avec de bons flics existent, aussi improbable soit-elle.

Dès la fin de “The Good Ones”, il me semble clair que l’arc de la dernière saison de Brooklyn Nine-Nine impliquera probablement Jake, qui s’est toujours défini comme un flic avant tout, laissant la force derrière, peut-être pour travailler avec Rosa. Où cela laissera-t-il le reste des personnages? Ils ne peuvent probablement pas tous devenir enquêteurs privés.

Je ne veux pas suggérer que les doutes de Jake sur l’institution à laquelle il a consacré sa vie sont sans fondement dans le monde de Brooklyn Nine-Nine, ou qu’il devrait immédiatement examiner les problèmes que Rosa a signalés et reconfigurer complètement sa vie. Beaucoup de gens – peut-être la plupart des gens – ne fonctionnent pas de cette façon. Nous sommes tous construits pour ignorer certaines contradictions qui nous protègent de circonstances incommodes ou difficiles (comme quitter notre travail sans plan solide sur lequel se replier).

“Le protagoniste se rend compte que l’organisation pour laquelle il travaille pourrait rendre le monde pire” est un territoire assez inhabituel pour une sitcom bien-aimée à visiter. On peut soutenir que seul M*A*S*H y a passé beaucoup de temps, en remettant en question la nécessité des actions militaires américaines. J’adorerais que la dernière saison de Brooklyn Nine-Nine prenne un virage abrupt vers M*A*S*H.

Mais dans le tout prochain épisode, “The Lake House” (la seconde moitié de la première d’une heure), Brooklyn Nine-Nine est de retour à ses manigances habituelles de sitcom. Les personnages sont tous en week-end de retraite, conçus pour ramener le capitaine Holt avec son mari, et Amy s’inquiète du fait que son bébé ne dort pas assez longtemps, et Boyle est un chuchoteur de bébé.

“The Lake House” est plein de trucs de sitcom standard. Certes, Brooklyn Nine-Nine ne devrait pas être tous des sujets lourds, tout le temps. La vie des gens continue dans l’obscurité. Nous réparons toujours des mariages, avons des bébés et traînons avec des amis, même en cas de pandémie. La vie n’est jamais une chose, et l’art devrait refléter cela.

Pourtant, l’épisode montre à quel point Brooklyn Nine-Nine remettra volontiers en question l’institution dans laquelle il se trouve tout en insistant sur le fait que les personnes que nous regardons chaque semaine sont largement irréprochables. Pour autant que Brooklyn Nine-Nine essaie de jeter l’eau froide sur l’idée que tous les flics soient «les bons», ses personnages sont censés être, eh bien, «les bons». Beaucoup de flics pensaient que Derek Chauvin était aussi l’un des bons. Donc, tant que Brooklyn Nine-Nine ne poussera pas un peu ses personnages, il aura du mal à atteindre ses objectifs déclarés.