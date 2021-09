“Brooklyn Nine-Nine” nous offre une finale de série satisfaisante ⋆ .

ALERTE SPOILER: Ce message contient des points de l’intrigue de la finale de la série Brooklyn Nine-Nine.

Il n’y a rien de tel qu’une finale de la série Mike Schur. Du bureau aux parcs et loisirs en passant par The Good Place, Schur a livré des finales puissantes qui offrent des fins satisfaisantes pour le casting de personnages que nous aimons. Et même s’ils ne partagent plus le même espace, que ce soit la mairie ou l’au-delà, ils se sont mutuellement aidés à grandir et à mûrir de manières diverses et inattendues.

Les finales de la série sont également un tour de victoire : une chance de découvrir des stars invitées bien-aimées (Chelsea Peretti ! Jason Mantzoukas ! Fred Armisen !), Un rappel aux vieux morceaux et de permettre la nostalgie des moments forts de la série. Alors bien sûr, la saison 8 de Brooklyn Nine-Nine se terminerait par un épisode de casse. Les épisodes de casse sont parmi les travaux les plus solides de la série et sont des événements préférés des fans. Et Jake Peralta (Andy Samberg) utilise le casse de cette année pour créer un au revoir parfait aux Neuf-Neuf. Maintenant qu’Amy (Melissa Fumero) et le capitaine Holt (Andre Braugher) dirigent le groupe de travail sur la réforme de la police, Jake a décidé de prendre sa retraite en tant que flic et d’être un père au foyer.

C’est une fin inattendue mais parfaite pour Jake, qui a longtemps cherché une figure paternelle (et en a trouvé une à Holt) pour devenir le genre de père qu’il a toujours voulu. Pourtant, alors que Jake informe Amy de sa décision, je m’attendais à moitié à ce que la série revienne sur sa fin, Jake redécouvrant son amour du travail de police. Mais j’étais heureux que la série n’ait pas réussi (jeu de mots) et a poussé Jake à faire le meilleur choix pour sa famille grandissante. De même, j’étais ravi que la réunion potentielle de Rosa et Pimento soit un moyen pour Rosa de se moquer des attentes hétéronormatives d’Amy sur ce à quoi ressemble le bonheur. Les sitcoms se précipitent souvent pour associer leurs personnages dans des relations amoureuses, il était donc rafraîchissant de voir Rosa terminer la série célibataire et heureuse.

Mais le Nine-Nine change fondamentalement, à la fois en tant que lieu de travail et en tant que série télévisée. À la lumière du meurtre de George Floyd et des manifestations contre la brutalité policière, B99 a retravaillé sa dernière saison pour aborder la conversation culturelle autour du maintien de l’ordre. Et bien que ces résultats aient pu être mitigés, la série a fait un effort sincère pour lutter contre la brutalité policière tout au long de cette saison. En vérité, une sitcom d’une demi-heure n’est pas le meilleur moyen de résoudre ce problème, et B99 a eu du mal à équilibrer la gravité de la brutalité policière avec l’humour.

Au lieu de tout brouiller dans un épisode «très spécial», la série a fait de la corruption policière une intrigue d’une saison qui abordait à la fois les politiques enracinées du NYPD et celles qui tentaient de les réformer. Avoir Amy et Holt à la tête d’un groupe de travail sur la réforme fonctionne à la fois comme un point d’intrigue et comme une prochaine étape logique pour les deux personnages. Pendant ce temps, Rosa Diaz (Stephanie Beatriz) a quitté la force pour devenir détective privé, qui suit également son personnage, tout comme la promotion de Terry Jeffords au grade de capitaine des Nine-Nine.

En fin de compte, la finale de la série a livré tout ce que nous attendions de Brooklyn Nine-Nine: beaucoup d’humour, beaucoup de cœur et un adieu émouvant et satisfaisant à une série chaleureuse et merveilleuse. NEUF-NEUF !

