Brooklyn Nine-Nine Saison 8: Date de première, distribution et autres choses rapides que nous savons sur la dernière saison

Gina de Chelsea Peretti reviendra-t-elle pour la dernière saison de Brooklyn Nine-Nine ?

Chelsea Peretti en tant que Gina Linetti était une perfection délirante et narcissique, et sa sortie de la série a déçu de nombreux fans. Gina Linetti était une habituée de la série dans les saisons 1 à 5 et une guest star dans la saison 6. Cependant, elle pourrait visiter le 99e quartier pour la saison 8. Chelsea Peretti a laissé entendre sur Twitter l’année dernière qu’elle pourrait faire une apparition dans la dernière saison, mais rien n’a été confirmé. De nombreux coéquipiers de Brooklyn Nine-Nine ont tweeté leur soutien, y compris Stephanie Beatriz, qui a plaisanté en disant qu’elle écrivait déjà un rôle pour Gina.

À peu près à la même époque, le producteur exécutif Dan Goor a déclaré à TV Line qu’il regrettait de ne pas avoir pu présenter Gina dans la saison 7 et voulait “s’assurer” qu’elle était dans la saison 8. Cependant, tout cela s’est produit avant que l’équipe de rédaction ne supprime quelques épisodes. à la suite de BLM, un éventuel épisode de Gina aurait donc pu être coupé en faveur d’un scénario plus consciencieux. Non pas qu’un meilleur sens de la responsabilité sociale soit une mauvaise chose, c’est juste quelque chose à garder à l’esprit lorsqu’il s’agit d’intrigues étrangères et de guest stars.