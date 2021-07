in

Pour tous les visages familiers, cependant – et oui, Jason Mantzoukas fait définitivement partie de ce groupe, la bande-annonce de Brooklyn Nine-Nine Saison 8 révèle également qu’un caméo vient du vétérinaire de Scrubs, John C. McGinley. Reprendra-t-il son personnage corrompu de Chicago PD, Brian Kelton, qui aurait clairement dû déménager à Brooklyn à un moment donné ? Non, puisqu’il devrait aussi se ressusciter. Mais cela devrait tout de même être un bon moment, puisque McGinley est A+ en tout.