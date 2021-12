Brooklyn Sudano va réaliser un documentaire sur Mother Donna Summer

Polygram Entertainment d’Universal Music Group a annoncé que Brooklyn Sudano, fille de la diva disco classique Donna l’été, dirigera le prochain documentaire Donna aux côtés du cinéaste oscarisé Roger Ross Williams.

« Il était important pour Roger et moi d’offrir une perspective sur le parcours personnel et artistique de ma mère », a déclaré Sudano dans un communiqué, « d’une manière qui reflète sa complexité et son talent, creusant plus profondément que la boule disco. Sa vie, comme sa musique, a eu la grâce de guérir et de donner de l’espoir, et nous pensons que ce film fera de même.

Le film sera produit par Williams avec un mélange de nominés aux Oscars et de lauréats des Emmy, dont Julie Goldman, Carolyn Hepburn et Christopher Clements. Le chef de Polygram Entertainment, David Blackman, sera également producteur. Le mari de Summer, Bruce Sudano, sera le producteur exécutif du film.

« Depuis que je suis adolescent, j’ai été fasciné par la musique de Donna Summer », a déclaré Williams. «Elle avait une voix qui parlait à mon âme sur la piste de danse. Pouvoir raconter son histoire d’un point de vue très personnel et le faire avec sa brillante fille Brooklyn est un rêve devenu réalité. Je suis reconnaissant à Polygram d’avoir rendu cela possible.

Donna marque le dernier effort de Polygram Entertainment qui, ces dernières années, a produit des programmes primés tels que Le métro de velours, qui était un candidat aux Oscars, ainsi que le film primé aux Emmy Awards Les Bee Gees : Comment réparer un cœur brisé. Williams et Goldman ont travaillé ensemble sur The Apollo en tant que réalisateur et producteur, respectivement, et le spécial a reçu l’Emmy 2020 du meilleur documentaire spécial.

« Nous l’abordons du point de vue de l’histoire et de la narration d’abord », a déclaré Blackman à Deadline. « Si les gens se connectent émotionnellement avec [the story], alors oui, ils peuvent finir par écouter davantage la musique et tous ces autres avantages accessoires en font évidemment partie, mais ce n’est pas l’objectif principal du processus de prise de décision.

