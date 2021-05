Brooks Koepka a eu une réaction hilarante à Bryson DeChambeau en passant devant lui lors d’une interview ⋆ .

Ceux qui prêtent attention à la PGA savent qu’il existe une haine mutuelle entre Brooks Koepka et Bryson DeChambeau.

La querelle a commencé par un différend sur le rythme de jeu, mais elle se poursuit depuis un certain temps maintenant. En termes simples, Brooks et Bryson ne s’aiment tout simplement pas. Et cela ne changera pas de si tôt.

Lorsque Brooks Koepka faisait son entrevue après la ronde après avoir terminé deuxième derrière Phil Mickelson au championnat de la PGA, DeChambeau est passé.

Koepka n’a même pas essayé de cacher son dégoût absolu pour Bryson DeChambeau.

Le mépris qu’il a pour Bryson est ce qu’il y a de mieux au golf de nos jours. 🤣 pic.twitter.com/1bwMkUx0iy – Ryan (@RJWinfield) 25 mai 2021

Même s’il ne s’agit que de golf, les querelles sont parfaites pour le sport. Je suis ICI pour la haine que Brooks Koepka a pour Bryson DeChambeau.

Cela rend toute la rivalité tellement meilleure étant que Koepka et DeChambeau sont deux des meilleurs golfeurs du monde.

Nous avons besoin d’un duel entre Bryson DeChambeau et Brooks Koepka lors d’un tournoi majeur dans le futur.

