Brooks Koepka confirme qu’il jouera la Ryder Cup

Brooks koepka a confirmé ce jeudi sa participation au Ryder cup la semaine prochaine, après que son engagement dans la compétition ait été remis en question. Dans une interview publiée par Golf Digest cette semaine, Koepka décrit l’événement par équipes biennal États-Unis-Europe comme “un peu étrange” et stimulant mentalement, affirmant qu’il n’est peut-être pas fait pour les sports d’équipe.

Les propos du champion de deux US Open et de deux PGA, 31 ans, ont été critiqués par l’ancien capitaine des Etats-Unis en 2008 Paul Azinger, qui a suggéré que Koepka se retire de l’événement s’il ne voulait pas y être. Cependant, Koepka a déclaré qu’il serait prêt à jouer dans Détroit de sifflement la semaine prochaine et qui a été en contact avec lui Capitaine américain Steve Stricker, alors qu’il reprenait l’entraînement.

“Je serai là. Je suis prêt à partir”, a-t-il déclaré à Golfweek. “Je me sens bien. J’ai fait ma rééducation, j’ai fait tout ce qu’il fallait pour me préparer pour Ryder. Je serai là, prêt à jouer.” Koepka continue de se remettre d’une blessure au poignet qui l’a contraint à abandonner Championnat de tournée, mais au début on craignait qu’il n’ait aggravé une blessure il y a trois ans.

“Je ne pouvais pas continuer parce que je n’avais pas de force de préhension dans ma main gauche. Quand j’ai touché la racine, j’ai pensé que c’était un dard et mon poignet était bizarre. J’ai perdu la sensation dans mon coude pendant un moment. L’IRM nous a montré certaines choses et nous nous sommes juste assurés qu’il se soit calmé et que tout soit réparé. La pression de préhension est revenue à la normale. .

La Ryder Cup, reportée l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19, se tiendra du 24 au 26 septembre à Whistling Straits, à Kohler, Wisconsin. L’Europe est championne en titre après une défaite de sept points au Golf National, près de Paris, en 2018.