Brooks Koepka est-il apte à jouer la Ryder Cup ? Qui pourrait le remplacer si besoin ? Billy Horschel dit que le snob a mis “le feu dans mon ***” alors qu’il regarde le rôle

Brooks Koepka fait face à une course contre la montre pour être en forme pour la prochaine Ryder Cup avec la star de Team USA aux prises avec une blessure au poignet.

Les équipes pour l’événement d’équipe à succès de golf à Whistling Straits ont été confirmées et tous les regards se tournent vers le Wisconsin.

Koepka s’est blessé au poignet/avant-bras gauche lors du Tour Championship le 4 septembre.

Koepka s’est qualifié pour le côté de Steve Stricker par la droite après une autre belle saison sur le PGA Tour, mais pourrait manquer de représenter les Stars and Stripes.

La blessure du joueur de 31 ans causera des nuits blanches à Stricker alors qu’il réfléchit à qui il devrait amener si Koepka n’est pas en mesure de le faire.

À quelques jours du début de la Ryder Cup 2021, Team USA a encore un certain nombre de questions à répondre…

Blessure de Brooks Koepka : est-il en forme ?

Le club de Koepka a résonné de façon spectaculaire après avoir heurté la racine que ni lui ni le cadet Ricky Elliott n’avaient vu avant son tir.

Il a été contraint de se retirer de ce tournoi et s’est rétabli depuis.

Koepka a dû faire face à un certain nombre de blessures ces dernières années, notamment des problèmes de hanches et de genoux.

Le quadruple vainqueur du Major n’a pas encore confirmé s’il sera apte à jouer pour l’équipe américaine à la Ryder Cup.

Koepka a participé à deux Ryder Cups dans sa carrière jusqu’à présent, en 2016 et 2018, et a un record de quatre victoires, trois défaites et un match divisé par deux.

Perdre Koepka, quadruple vainqueur du Major, serait un coup dur pour l’équipe américaine Brooks Koepka. Qui pourrait le remplacer ?

Si Koepka ne parvient pas à prouver sa forme physique, Stricker aura une décision difficile à prendre.

En termes de classement mondial et de forme récente, il semblerait que ce soit une fusillade directe entre Billy Horschel et Patrick Reed.

Horschel a été superbe en remportant le championnat BMW PGA à Wentworth le week-end dernier et a exprimé sa déception de ne pas avoir été choisi ou de ne pas avoir reçu d’appel téléphonique de Stricker.

Reed, quant à lui, a remporté le Farmers Insurance Open cette saison, a bien joué au Masters et a un bon pedigree à la Ryder Cup.

Parmi les autres joueurs qui pourraient prétendre remplacer Koepka, citons Webb Simpson, Kevin Na, Sam Burns, Jason Kokrak et même le vainqueur du championnat PGA 2021, Phil Mickelson.

Billy Horschel est impatient de faire partie de la Ryder Cup 2021 Blessure de Brooks Koepka : qu’est-ce qui a été dit ?

Après avoir gagné à Wentworth, Horschel a admis que son camouflet à la Ryder Cup lui avait “un peu foutu le cul”.

Il a déclaré : « Écoutez, je n’ai pas assez bien joué pour marquer suffisamment de points pour être qualifié automatiquement. Je n’ai pas joué assez régulièrement au cours des derniers mois pour vraiment me donner une grande chance d’être choisi.

« Je dirai ceci, il y a eu un peu de motivation supplémentaire cette semaine. Je pensais que j’allais recevoir un coup de fil. Je ne pensais pas que ce serait un appel téléphonique qui disait que je faisais partie de l’équipe. Mais c’était un coup de téléphone disant : “Hé, tu as passé une excellente année, évidemment nous avons parlé, mais nous allons aller dans une direction différente”.

« Je n’ai pas reçu cet appel téléphonique. J’étais un peu contrarié. J’étais un peu coché. M’a donné un peu de feu dans mes fesses ou mon cul, pour être gentil de ne vraiment rien montrer, mais tu sais, ça m’a juste donné un peu de feu, pas que j’en avais besoin.

« Mais oui, comme je l’ai dit, je n’ai pas assez bien joué pour me qualifier et je n’ai pas assez bien joué pour être évidemment près d’être choisi. C’est donc ce que c’est. Je vais soutenir l’équipe. Ils ont une équipe incroyable et je suis impatient de voir ce qui se passera dans deux semaines.