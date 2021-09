Brooks Koepka et Bryson DeChambeau devraient être jumelés le jour 1

La 43e Ryder Cup débute ce vendredi matin à Whistling Straits et en tant que fan de golf gigantesque, je compte les minutes/secondes jusqu’à ce que le premier groupe se dirige vers le tee d’ouverture et que la foule s’enflamme et que cette chose commence enfin.

Bien sûr, une grande partie des discussions qui ont précédé ce formidable événement où Team USA tentera de reprendre la Ryder Cup à Team Europe a porté sur le bœuf entre Brooks Koepka et Bryson DeChambeau. Les choses se sont calmées récemment entre les deux, qui sont coéquipiers cette semaine, mais il y a toujours le sentiment que l’animosité entre eux pourrait nuire à l’équipe américaine cette semaine.

Et tu sais quoi? J’ai une réponse pour savoir comment éliminer cela. Le capitaine américain Steve Stricker devrait juste devenir fou et les lancer en tant que premier couple vendredi matin. Déchirez le pansement et partez !

Cela arrivera-t-il ? Non, probablement pas. Ok, probablement certainement pas.

MAIS ET SI CELA FAIT ??? ET SI ÇA FAIT !!!!!!????????

Ce serait un chahut sur le premier tee. Absolument, bon sang, jetez tout ce que vous pouvez en l’air. Le meilleur du chahut. Le plus bruyant des chahuts. Le chahut du chahut !

Et Team Europe se tiendrait probablement là en pensant : « Que se passe-t-il ici ?

Pouvez-vous imaginer la scène où ces deux boulettes de viande (je veux dire de la manière la plus agréable possible) ont soudainement mis leurs différences de côté et ont joué l’une à côté de l’autre dans les quatuors du matin où c’est un format de prise de vue alternatif? Brooks et Bryson se frayent un chemin dans le détroit de Whistling, frappent des bombes, drainent des oiseaux et donnent le ton pour le reste du week-end ?

MON DIEU! JE VIENT DE PASSE !!!!

OK je suis de retour. Conscient et éveillé à nouveau et excité à propos de cette idée, mais aussi terrifié par celle-ci.

Honnêtement, je ne trolle pas ici. Je veux tellement que les États-Unis gagnent cette Ryder Cup, c’est un événement sportif parmi les 3 premiers pour moi et je vais en regarder chaque seconde.

Mais je pense aussi que ce serait amusant comme l’enfer si cela se produisait.

Bryson a taquiné quelque chose ce matin à propos d’une chose amusante qui pourrait arriver pour lui et Brooks :

Bryson vient-il de faire allusion à un éventuel couple Brooks/Dechambeau ? 👀#rydercupUSA pic.twitter.com/Ex89XkK5Dy – Smokin ‘Greens (@smokin_greens) 21 septembre 2021

Donc tu dis qu’il y a une chance ?????

Encore une fois, probablement pas. Mais plus j’y pense, plus je ne pense pas que ce soit la pire idée au monde.

Ce mouvement allégerait certainement l’ambiance pour le reste de l’équipe et ce n’est qu’un match et ces deux gars sont deux des meilleurs joueurs de l’équipe.

OBTENONS NOIX!

Ok, je pense que je perds un peu la tête ici. Mais je maintiens cette idée et je pense que cela rendrait le vendredi matin absolument incroyable.

Allez, Stricks. Allez tout ici.

Pour nous.

Pour vous.

Pour l’AMÉRIQUE !!!!!

Je dois me calmer.

Allez États-Unis.