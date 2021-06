Brooks Koepka et Bryson DeChambeau, le plus gros boeuf du golf, ont expliqué

Chaque grand bœuf de sport a un point d’éclair. Un instant. Un pivot clairement établi qui transforme les rivaux en ennemis. Mais, quand il s’agit de Brooks Koepka et Bryson DeChambeau, ce n’est pas si simple. Il n’y a pas de catalyseur évident à leur haine. Ce ne sont que deux gars, qui ne s’aiment pas depuis des années et qui bouillonnent maintenant dans le forum public.

Est-ce enfantin ? Oui. Stupide? Absolument. Est-ce devenu la rivalité de golf la plus convaincante depuis des années ? Tu ferais mieux d’y croire.

Pourquoi Koepka et DeChambeau se détestent-ils ?

Il est difficile de déterminer exactement quand le bœuf a commencé à mijoter entre ces deux-là, mais nous savons quand il a commencé à déborder. En 2019, le duo s’est disputé à propos d’un jeu lent perçu, la paire échangeant des barbes et allant jusqu’à parler de qui pourrait battre qui dans un combat. C’était les premiers jours de la querelle, mais les braises étaient là.

L’absence n’a pas rendu les cœurs plus affectueux lorsque les golfeurs étaient à la maison en raison de la pandémie, et le temps mort a commencé à provoquer le dédain entre Brooks et Bryson sur les réseaux sociaux.

Chaque instant, aussi insignifiant soit-il, semblait déclencher l’autre. Bryson a expliqué comment il s’est entraîné pendant la quarantaine et a mis 30 livres de muscle en dehors du parcours, puis a eu une altercation avec un caméraman de CBS lors d’un événement. Brooks était là pour se moquer.

Quand ils sont revenus sur les liens, Bryson a demandé des éclaircissements sur les règles après que sa balle se soit installée près de ce qu’il croyait être une fourmilière de feu. Ne manquant pas un battement, Brooks a encore sauté sur le moment – ​​se moquant de Bryson en disant au caddie Ricky Elliot “il y a une fourmi”, arrêtant Elliot dans son élan, avant de révéler qu’il plaisantait. Clairement un barb chez DeChambeau.

C’est là qu’il devient un peu difficile de discerner l’apparat de la réalité. Oui, il y avait incontestablement une aversion entre les deux avant leurs accrochages sur les réseaux sociaux, mais le tweet de Kenny Powers de Koepka a vraiment mis leur relation au premier plan, et les deux parties le savaient. Koepka a estimé que sa querelle avec DeChambeau était bonne pour le golf, déclarant à Golf Digest :

«Cela apporte de nouveaux globes oculaires. Comme je l’ai dit la semaine dernière, vous êtes différent – ​​c’est à peu près sur toutes les chaînes d’information », a déclaré Koepka. « À peu près tout ce que vous regardez en ligne, il y a ceci dans le titre, ou c’est là-haut comme une grande actualité. Pour moi, cela fait grandir le jeu. Vous le mettez devant des globes oculaires, vous le mettez devant des gens, le jeu de golf, qui normalement ne regarde probablement pas le golf, n’y joue pas, pourrait les impliquer. Je ne sais pas comment cela ne fait pas grandir le jeu.

Était-ce vraiment un pur exemple de deux concurrents qui ne s’aimaient tout simplement pas, ou jouaient-ils pour la publicité ? De toute façon, ça a marché. Ce n’est plus un spectacle secondaire, les fans s’accrochaient à chaque instant de la querelle et attendaient de voir ce qui se passerait ensuite.

C’était une pure aversion qui s’est propagée des golfeurs à leurs fans par osmose. Les fans de Koepka ont commencé à appeler DeChambeau « Brooksy » lors d’événements, ce qui était étrange parce que ce n’est… pas son nom. C’était un nom loufoque qui n’avait vraiment aucun sens, mais cela a suffisamment ennuyé DeChambeau qu’il a éjecté les fans pour cela. Cela a de nouveau mis de l’huile sur le feu et Koepka a proposé d’acheter des bières aux fans éjectés, uniquement parce qu’elles agaçaient son rival.

Ensuite, tout a dégénéré lorsque Koepka est devenu un mème au championnat de la PGA. Koepka a éclaté lors d’une conversation avec les médias après la ronde lorsque DeChambeau est passé devant, se faisant un devoir de faire autant de bruit sur le trottoir qu’il le pouvait avec ses pointes.

Le moment a été capturé pour toujours.

“Parfois, euh… j’ai perdu le fil de mes pensées”, a déclaré Koepka, “en entendant ces taureaux ***.”

Nous avions une rivalité qui augmentait en intensité, les fans étaient investis, maintenant nous avions un mème pour l’accompagner. Ce n’était plus seulement une note secondaire dans le golf, mais une histoire que tout le monde dans le monde du sport voulait en savoir plus. Nous adorons quand deux athlètes se détestent, et celui-ci avait l’air d’être sur le point d’exploser.

Le bœuf était de retour au menu de l’US Open

Une question majeure restait : l’US Open associerait-il Koepka et DeChambeau pour augmenter les chances de feux d’artifice ? Les rumeurs abondaient selon lesquelles c’était le plan. Le diffuseur (et ancien vainqueur de la tournée) Brad Faxon affirme que l’USGA a proposé de les jumeler, ce que DeChambeau a refusé.

Maintenant, le camp de Bryson a été catégoriquement nié qu’on lui ait offert la chance – car dans l’état actuel des choses, l’hypothèse est qu’il esquive Koepka. Dans le récit de leur rivalité, qui a positionné DeChambeau comme le méchant, alors esquiver Brooks est la réponse du lâche, et les gens le reprennent.

Pour ce que ça vaut. Koepka fait écho à DeChambeau, affirmant qu’il n’a pas été interrogé sur son jumelage avec son rival, et l’USGA nie que cela se soit également produit. Cependant, malgré cela, le mal est fait. La perception a maintenant pris le pas sur la réalité, et la croyance est que DeChambeau ne voulait pas en faire partie.

Alors, où en est tout cela ?

Demandez à n’importe quel promoteur de combat et il vous dira que l’habileté à construire un combat garde le public accroché aussi longtemps que possible. Si Brooks et Bryson avaient été jumelés à l’US Open, cela aurait précipité l’événement principal.

Pour la plupart du monde sportif concerné, cette rivalité est assez récente. Maintenant, il est temps de traire celui-ci pendant un moment. L’US Open est trop tôt pour que cela se concrétise. Nous avons besoin de plus d’incidents, de plus de va-et-vient et de plus de mauvais sang pour se soulever et faire de leur éventuel jumelage un événement à ne pas manquer.

Il ne fait aucun doute qu’il va se passer quelque chose entre Brooks et Bryson à l’US Open, car après tout, ce sont deux gars qui ne s’aiment pas. Mais, nous devrons peut-être attendre un peu plus longtemps pour le soufflage, et ce n’est pas grave. Il y a plus de catch professionnel dans le sport que quiconque veut bien l’admettre, et les deux golfeurs savent que ce qu’ils font, c’est se rendre et se rendre mutuellement plus célèbres en conséquence.