Brooks Koepka fait un doute dans l’équipe américaine pour la Ryder Cup

Comme le rapporte le compte Twitter du équipe des États-Unis., les hommes à la disposition du capitaine Steve Stricker ont suivi une formation dans le domaine de Siffling Srais, à Kohler, Wisconsin préparer de la meilleure façon possible la proximité Ryder cup. Onze des douze joueurs américains sont depuis deux jours avec la seule absence de Brooks koepka, qui continue de se remettre à marches forcées de la blessure qui l’a empêché de disputer le Tour Championship à Atlanta, et en ce moment c’est un doute pour le duel contre L’Europe  dans les dix jours même si Stricker est confiant de récupérer l’ancien n°1 mondial et vainqueur de deux US Open et deux PGA.

L’équipe américaine est ensemble depuis deux jours, s’entraînant sur le terrain et travaillant sur d’éventuelles paires de foursomes et de fourballs. Stricker a déclaré sur le compte Twitter qu’il était satisfait du résultat de cette mini-concentration, même s’il reste encore quelques doutes à lever.

Concernant la condition physique de Koepka, il souffre d’une blessure au poignet depuis le dernier Tour Championship. Si Brooks ne récupère finalement pas à temps, Stricker et son équipe de vice-capitaines, qui étaient également tous présents à la concentration, devraient en principe choisir un autre joueur. Et cela pourrait être Patrick Roseau ou Billy horschel, récent vainqueur du BMW PGA Championship sur l’European Tour à Wentworth.