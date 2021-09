Brooks Koepka fulmine “si je me casse le poignet, c’est sur vous deux” aux responsables des règles et Sergio Garcia crache un verre pendant la Ryder Cup

in

Brooks Koepka était au centre d’une dispute controversée avec deux responsables des règles à la Ryder Cup.

Jouant aux côtés de Daniel Berger et d’un down dans leur match à quatre contre Jon Rahm et Sergio Garcia, Koepka voulait être soulagé d’un tuyau d’évacuation.

Koepka a argumenté la décision pendant un certain temps

Garcia est venu vérifier les choses

L’Américain a affirmé que l’obstacle aurait un impact sur son ralentissement et potentiellement blesser son poignet, qui avait été blessé avant le tournoi.

Cependant, un responsable des règles a nié une chute libre, insistant sur le fait que le tuyau n’interférerait pas avec le tir de Koepka.

Le quadruple champion de Major a été déconcerté par la décision et un deuxième avis a été demandé.

Canal de golf

Garcia a trouvé le tout plutôt amusant

Garcia est venu vérifier la situation, crachant son verre pour rire d’un échange amusant entre Koepka et l’arbitre du match.

Un autre responsable a également dit au golfeur de faire face au gros mensonge, ce qui a suscité une réponse frustrée de Koepka et de son partenaire de jeu Berger.

Acceptant finalement la décision après un long arrêt, Koepka a déclaré aux deux responsables: “Si je me casse le poignet, c’est sur vous deux ******.”

Attention : le tweet ci-dessous contient un langage explicite

Les officiels ont eu raison, cependant, lorsque Koepka s’est échappé du rough sans se casser le poignet.

L’équipe des États-Unis a ensuite réussi à faire le par et à diviser par deux le trou avec Garcia et Rahm.