Brooks Koepka mérite beaucoup de blâme pour le gâchis de Bryson DeChambeau

Il y a de fortes chances que si vous n’êtes pas un fan inconditionnel de golf, vous êtes toujours au courant du gâchis dans lequel Bryson DeChambeau est tellement chahuté par les fans que le PGA Tour a menacé de jeter les fans hors des événements s’ils continuent à crier. “Brooksie” à lui.

Tout cela découle, bien sûr, du bœuf entre DeChambeau et Koepka, qui sont deux des meilleurs joueurs du monde et seront coéquipiers plus tard ce mois-ci à la Ryder Cup, ce qui devrait être quelque chose.

DeChambeau a entendu les railleries de « Brooksie » depuis un certain temps maintenant et aurait eu un moment houleux avec un fan à ce sujet quelques instants après sa défaite en séries éliminatoires de six trous la semaine dernière au championnat BMW.

Quand on y pense, c’est un peu idiot que des fans criant le nom d’un autre joueur à un joueur aient dégénéré, mais le golf, avec les fans juste au-dessus des joueurs, est un peu différent de la plupart des sports. Le sport se targue également d’une sorte d’étiquette respectueuse qui peut souvent sembler dépassée et un peu ridicule.

Mais voici quelque chose que je ne comprends pas à propos de tout cela – pourquoi Koepka n’est-il pas davantage blâmé pour tout ce qui se passe ? Il semble voler sous le radar ici alors qu’il est essentiellement celui qui a jeté l’essence à briquet sur le feu qui a fait exploser cette chose.

Il y a quelques mois, un groupe de fans a été expulsé d’un tournoi pour avoir crié « Brooksie » à Bryson. Quelques instants après cela, Koeopka, qui ne jouait pas dans le tournoi, a posté une vidéo sur Instagram où il a essentiellement applaudi les fans pour l’avoir fait et avait son sponsor, Michelob Ultra (une bière terrible et aqueuse qui n’est jamais vraiment appréciée par personne, peu importe comment beaucoup ils essaient de vous convaincre du contraire), envoyer des bières à ceux qui se sont fait botter.

C’est à ce moment-là que les choses ont déraillé et ont ouvert les vannes aux fans (probablement ivres) de crier des choses sur DeChambeau à chaque fois qu’il l’a fait. Depuis lors, Koepka est essentiellement ce GIF d’une personne se balançant sur une balançoire alors qu’une maison en arrière-plan est en feu.

Le PGA Tour mérite également d’être blâmé, car il a lancé cette année un Player Impact Program (PIP) qui répartira 40 millions de dollars entre les 10 meilleurs joueurs qui ont déplacé l’aiguille sur et hors du parcours. C’est un système bizarre dont personne ne sait vraiment comment il fonctionne et le Tour a déclaré qu’il n’annoncerait pas publiquement les gagnants de l’argent. Mais l’objectif du programme est d’amener les joueurs à s’engager davantage avec les fans et à attirer plus d’attention sur le jeu avec leur activité sur les réseaux sociaux, ainsi que d’autres choses. Encore une fois, c’est un système étrange avec des détails flous et qui n’a pas beaucoup de sens.

Mais regardez à quoi cela a conduit – ce gâchis DeChambeau-Koepka qui va continuer pendant un certain temps.

Le Tour Championship commence aujourd’hui avec les 30 derniers joueurs en vie des playoffs en compétition pour beaucoup d’argent à Atlanta. Il y a plus de chances que d’habitude que Koepka et DeChambeau fassent équipe à un moment donné au cours des quatre prochains jours, ce qui serait probablement un cirque.

Koepka, cependant, devrait attirer plus d’attention ici pour avoir rendu ce désordre plus salissant qu’il n’aurait jamais dû l’être.

Mais au lieu de cela, il sera probablement récompensé par le Tour, à cause bien sûr.

