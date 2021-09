Brooks Koepka se retire du TOUR Championship en raison d’une blessure

in

Brooks Koepka, au Tour Championship © Golffile | Scott Halleran

Brooks koepka n’a pas réussi à terminer le troisième tour de Championnat du TOUR, dernier tournoi de la saison dans le Tournée de la PGA et troisième épreuve des playoffs de la Coupe FedEx, dans lequel le classement final du circuit est résolu. Le golfeur de Plage de Palme Ouest a démissionné après le 12e trou avec une blessure au poignet gauche.

Brooks, l’un des six joueurs américains qualifiés pour disputer le Ryder cup Le mois suivant, il s’est blessé à l’approche du 10e trou, un tir de 147 verges, lorsqu’il a frappé son club avec la racine d’un arbre à l’état brut. Il a raté ce trou et a pu à peine jouer les 11e et 12e avant de se retirer.

Au moment où tu quittes ça Championnat du TOUR il était trois coups au-dessus de la normale ce jour-là et un sous la normale dans le tournoi. “C’est la même poupée avec laquelle j’ai eu des problèmes en 2017 et 2018, donc je préfère m’assurer que tout va bien”, a-t-il déclaré après son départ. Vous aurez maintenant deux semaines de récupération et de repos devant vous avant d’affronter le Ryder. Malgré sa retraite, il recevra un chèque de 395 000 $ pour avoir terminé 30e de la Coupe FedEx.

