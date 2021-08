Brooks Laich embrasse sa nouvelle petite amie après le divorce de Julianne Hough

Le pro du hockey Brooks Laich est devenu officiel sur Instagram avec sa nouvelle petite amie, l’athlète Crossfit Tanja Davíðsdóttir, et il chantait ses louanges sur Instagram après l’avoir accompagnée aux NOBULL CrossFit Games à Madison, Wisconsin, pendant le week-end, puis en vacances sur une île à Hawaii. Laich a partagé plusieurs messages sur Davíðsdóttir au cours des Jeux, l’encourageant alors qu’elle visait la médaille d’or. Bien qu’elle n’ait pas remporté la compétition, Laich était extrêmement enthousiaste à propos de sa performance. Ils ont même été vus en train de s’embrasser en marge lors d’une diffusion en direct de l’un de ses événements.

“Chaque fois qu’un athlète prend le terrain pour concourir dans son sport, c’est une chose spéciale”, a écrit Laich dans l’un de ses messages Instagram. “Ce n’est possible que grâce à des années (voire des décennies) de pratique, de dévouement et de discipline. Seuls ceux qui l’ont fait connaissent la véritable ampleur de ce voyage. C’est un privilège absolu de s’aligner et de rivaliser avec les meilleurs au monde , et surtout de le faire devant un stade plein de supporters. C’est aussi un privilège particulier d’être supporter, et d’être témoin de la grandeur que les athlètes affichent pour nous. Ce week-end j’ai pu assister [Tanja Davíðsdóttir] concourir en direct pour la première fois, et je suis plus inspiré et émerveillé que je n’aurais jamais pu l’imaginer. Tellement fière de la façon dont elle a concouru ce week-end, qui était l’expression du travail acharné qu’elle a mis pour être ici. Rassurez-vous, la prochaine fois qu’elle entrera sur le terrain, je serai là à regarder – témoignant de l’un des plus grands compétiteurs que j’aie jamais rencontrés ! Félicitations pour un week-end et une saison incroyables [Tanja Davíðsdóttir] – Chien de traîneau PULL !”

Le nouveau couple a également partagé des photos du Four Seasons Resort Hualalai sur leurs histoires Instagram respectives au cours de la semaine, bien qu’ils n’aient publié aucune photo ensemble. Il s’agit de la première relation publique de Laich depuis qu’il s’est séparé de sa femme de trois ans, Julianne Hough, en mai 2020.

“Nous avons pris avec amour et soin le temps dont nous avions besoin pour arriver à notre décision de nous séparer”, ont-ils déclaré dans une déclaration commune à PEOPLE. “Nous partageons une abondance d’amour et de respect les uns pour les autres et continuerons de diriger avec notre cœur depuis cet endroit. Nous vous demandons de bien vouloir faire preuve de compassion et de respect pour notre vie privée à l’avenir.”