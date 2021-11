Brooks Sports contre Brooks Brothers : le slogan social du fabricant de vêtements pour hommes ajoute une nouvelle ride à la contestation

Brooks Sports allègue que l’utilisation par Brooks Brothers du slogan « Back to Brooks » est la dernière violation de ses droits de marque. Les nouveaux propriétaires de Brooks Brothers ont nié les allégations de Brooks Sports. (Images via Internet Archive et le tribunal de district américain du district ouest de Washington.)

Brooks Sports, la société de chaussures et de vêtements de sport basée à Seattle, intensifie sa bataille juridique contre Brooks Brothers en contestant la récente campagne de marketing et de médias sociaux « Back to Brooks » du fabricant de vêtements pour hommes.

Dans une plainte mise à jour, déposée le 2 novembre devant un tribunal fédéral de Seattle, Brooks Sports affirme que l’utilisation par Brooks Brothers du mot autonome « ​​Brooks » dans la campagne était non autorisée, déroutante et trompeuse.

Brooks Sports, qui s’appelle également Brooks Running, affirme que ses tentatives pour amener les entreprises derrière la marque Brooks Brothers à cesser d’utiliser le slogan et le hashtag #backtobrooks avant l’expiration de la campagne ont échoué.

Le litige porte sur des interprétations contradictoires d’un accord de 1980 entre les sociétés qui décrivait les conditions dans lesquelles chacune pouvait utiliser des variantes de la marque « Brooks ».

La poursuite de Brooks Sports a été déposée avant le dépôt de bilan de Brooks Brothers Group en 2020. Brooks Brothers a été racheté de la faillite par une coentreprise d’Authentic Brands Group et de Simon Property Group.

Dans une réponse et une contre-poursuite déposées en avril de cette année, les nouveaux propriétaires de Brooks Brothers ont nié les allégations de Brooks Sports, ont qualifié les réclamations d’infondées et ont déclaré que c’était en fait Brooks Sports qui violait l’accord de 1980 par le biais de certaines de ses propres demandes de marque. .

Brooks Sports, qui fait partie de Berkshire Hathaway de Warren Buffett, allègue dans sa plainte mise à jour que la campagne «Back to Brooks» fait partie d’un programme plus large qui comprend également une évolution de Brooks Brothers dans les vêtements et chaussures de sport, comme allégué dans les versions précédentes. de son costume.

« Les actes des défendeurs sont délibérés et sont commis dans l’intention délibérée de faire du commerce sur la bonne volonté des marques Brooks, de semer la confusion et la tromperie sur le marché et de détourner les ventes potentielles de biens et services de Brooks aux défendeurs », déclare Brooks Sports dans le procès.

Les propriétaires de Brooks Brothers ont jusqu’au 2 décembre pour répondre devant le tribunal à la dernière plainte de Brooks Sports.