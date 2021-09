BROS Stock: 7 choses savoureuses à savoir sur l’introduction en bourse de Dutch Bros aujourd’hui

in

Plus tôt cette semaine, nous avons annoncé un prochain appel public à l’épargne (IPO) qui avait le potentiel d’être une ouverture impressionnante. Certes, les investisseurs dans Frères néerlandais (NYSE :BROS) ont reçu leur dose d’excitation. Actuellement, les actions de BROS se négocient plus de 60 % au-dessus du prix d’introduction en bourse de la société.

Source : RicoPatagonia / Shutterstock.com

Cette introduction en bourse est peut-être la plus attendue depuis un certain temps. En tant que chaîne de café à croissance rapide de l’Oregon, les investisseurs peuvent considérer Dutch Bros comme un potentiel Starbucks (NASDAQ :SBUX) dans la fabrication.

En effet, les modèles économiques et les démarrages modestes de l’entreprise partagent de nombreuses similitudes. La valeur de la marque est primordiale dans l’espace café à service rapide. Et Dutch Bros a à la fois la marque et le modèle commercial que les investisseurs de croissance semblent aimer.

À l’heure actuelle, Dutch Bros possède 470 sites répartis dans l’ouest des États-Unis. Cependant, si la société était en mesure d’utiliser les marchés des capitaux pour accélérer sa croissance, les attentes sont que cette société pourrait être un concurrent clé en Amérique du Nord et à l’étranger pour Starbucks.

Il est peut-être trop tôt pour raconter l’histoire de Dutch Bros. Cependant, les investisseurs à la recherche d’une part de l’action se sont certainement entassés dans cette action aujourd’hui comme si elle était bon marché.

Plongeons-nous dans quelques points que les investisseurs voudront peut-être savoir sur Dutch Bros au moment où il commence à négocier.

Ce qu’il faut savoir sur les frères néerlandais

Aujourd’hui, Dutch Bros a annoncé qu’il augmenterait son prix d’introduction en bourse à 23 $ par action. Cela valorise la société à 3,8 milliards de dollars, bien au-dessus des 3,3 milliards de dollars attendus en raison de la fourchette d’introduction en bourse précédemment fournie par la société de 18 à 20 dollars par action. En effet, il semble que le montant de l’intérêt institutionnel dans cette introduction en bourse ait conduit à l’augmentation. En conséquence, Dutch Bros s’attend à tirer 484 millions de dollars de cette offre, un montant nettement plus élevé. La société utilisera ce capital de croissance pour investir dans le développement de sa présence aux États-Unis. À la suite de cet accord, Dutch Bros est devenu aujourd’hui la septième plus grande société basée en Oregon. Au sommet d’aujourd’hui, l’action BROS a affiché des gains de près de 75 % le premier jour.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.