Brothers: A Tale Of Two Sons obtient une sortie physique

Nous imaginons que la plupart des gens avec des frères qualifieraient probablement leur relation avec eux de « plutôt percutante, un peu méchante, mais généralement aimante ». Brothers: A Tale Of Two Sons est une fantastique exploration du lien entre deux jeunes garçons sur le point de devenir des hommes, devant sauver leur pauvre papa en s’aventurant dans le monde dangereux sans lui. Ils ne se frappent pas, mais leur relation est tendue et testée à certains moments, véhiculée avec brio à travers la mécanique du jeu.

Super Rare Games s’associe à 505 Games, l’éditeur de Brothers, pour sortir une version physique du jeu en édition limitée. Seuls 5000 exemplaires seront vendus pour 27 £ chacun (hors taxes et hors frais de port), ce qui en fait – obtenez ceci – super rare.

© Jeux super rares

L’édition physique de Brothers: A Tale of Two Sons on Switch sera mise en vente à 18h GMT le 25 mars et sera accompagnée d’un manuel en couleur, d’une illustration intérieure, d’un autocollant exclusif et de trois cartes à collectionner choisies au hasard dans le jeu de cinq cartes. Il y aura également un commentaire du développeur et une galerie d’art conceptuel sur la carte de jeu elle-même.

