Broto, à trois coups du leader provisoire du Costa Brava Challenge

Le barcelonais Victor García Broto arriver à Défi Costa Brava avec la victoire en finale de l’Alps Tour sous le bras et se tient à trois coups de Frédéric Lacroix, leader après le premier tour de Défi Costa Brava, qui n’a pas pu se terminer en raison du brouillard.

Le jour s’est levé avec un brouillard très épais dans Golf de l’Empordà, le jeu n’a donc pas pu démarrer selon l’heure programmée. Avec un retard de 2 heures et 40 minutes, les joueurs ont pu repartir à 11 heures du matin pour le golf, donc seulement la moitié a terminé le premier tour.

L’un des plus éminents était Víctor García Broto, qui est devenu professionnel le 1er octobre lorsqu’il a reçu l’invitation à participer au Costa Brava Challenge, auquel il arrive après sa victoire lors de la finale de l’Alps Tour qui s’est déroulée la semaine dernière en Italie. Aujourd’hui, il a réussi cinq birdies et un bogey pour un total de 4 sous la normale.

« J’ai remporté la finale lors de ma deuxième semaine en tant que professionnel, après avoir raté la coupe la semaine précédente. Entre tournoi et tournoi j’ai retrouvé quelques sensations, le swing s’est mieux déroulé et j’ai commencé à jouer plus à l’aise mais le tour final a été très disputé. En fait, j’ai raté un putt de 3 mètres pour gagner le tournoi et j’ai dû aller en play-off. Je ne suis pas devenu très nerveux, l’autre joueur est également sorti le premier et est allé à l’eau avec ce qui a changé toute ma stratégie pour jouer ce trou et j’ai gagné « , a déclaré le Catalan.

« Aujourd’hui, j’ai joué très à l’aise, les premiers trous j’ai joué facilement sans vent et j’ai fait trois birdies mais ensuite ça a commencé à souffler et c’est devenu compliqué mais j’ai fait un bon tour. La meilleure chose a été de toucher le green. Je suis très heureux avec ma fin de saison, si tu me dis en début d’année que je vais finir comme ça, je n’y crois pas. Je veux vraiment me mettre au boulot pour l’année prochaine », a-t-il ajouté et va le faire donc aux mains d’Alex Larrazábal, avec qui il s’entraîne « depuis trois ans. Il a réussi à me construire un swing qui me convient, qui est stable, et m’a appris à gérer les différentes situations que l’on rencontre tout au long du tour, » a-t-il conclu

Le Français Frédéric Lacroix mène le tournoi après avoir présenté une carte avec deux aigles sur les trous 5 et 18, quatre birdies et un bogey pour moins 7. Le Français est arrivé sur le Challenge Tour à travers l’Alps Tour où il a remporté l’Alpes de las Castillas en 2019 , et cette année, il a atteint deux deuxièmes places et deux 4e, il est donc en 13e position au classement et a déjà assuré le saut vers l’European Tour.