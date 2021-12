Brouillard à Bombay ! Ville maximale record de froid, brume pour le deuxième jour consécutif

Des températures inférieures à des températures inférieures et une humidité relative élevée ont entraîné la formation de brouillard sur la ville (Image représentative/IE)

Météo de Bombay : Des parties de Mumbai sont restées couvertes de brouillard, de brume et de froid pour la deuxième journée consécutive dimanche. Les gens dans de nombreuses régions de Mumbai ont également été témoins d’une faible visibilité. La température minimale à l’observatoire de Santacruz du département météorologique indien a été enregistrée à deux degrés au-dessus de la normale à 22 degrés Celsius.

Selon l’IMD, Mumbai a enregistré du brouillard et de la brume suivis d’un ciel partiellement nuageux le matin. Aucun vol n’a cependant été épargné depuis l’aéroport de Mumbai. Le département Met prédit que même si les conditions de brouillard et le ciel partiellement nuageux se poursuivront pendant les prochaines 24 heures, il y aura un ciel dégagé dans la ville à partir de mardi.

Des températures inférieures à des températures inférieures et une humidité relative élevée ont entraîné la formation de brouillard sur la ville. Selon les bulletins météorologiques, l’humidité relative enregistrée dimanche matin était de 93%, qui est tombée à 71% le soir.

L’humidité relative enregistrée à Mumbai pendant la saison hivernale est de 50 pour cent. Selon les prévisions sur sept jours, la température maximale à Mumbai devrait être de 33 à 34 degrés Celsius, suivie de la température minimale, qui sera d’environ 22 degrés Celsius.

Les habitants de Mumbai ont froid en raison d’un écart réduit entre les températures diurnes et nocturnes, ont noté les responsables météorologiques. La pluie et les vents du nord ont également contribué au froid dans la ville.

Mercredi 1er décembre, la ville a connu ses plus fortes précipitations jamais enregistrées en décembre. Les précipitations, les averses inhabituelles se sont abattues sur la ville ce jour-là. La ville a enregistré 91,2 mm de précipitations en 24 heures ce jour-là, selon l’observatoire de Santacruz d’IMD.

Selon les rapports, les précipitations de mercredi ont été causées par une circulation cyclonique sur le sud-est et le centre-est de la mer d’Arabie. Son interaction avec une perturbation occidentale a apporté à la ville de fortes précipitations. De telles fortes précipitations de novembre à décembre dans le Maharashtra sont un phénomène rare et inhabituel.

