Brouillon technique : à la défense de Valtteri Bottas

Alors que le blanc plat avec un coup supplémentaire me réchauffait les mains en ce froid matin d’hiver d’Adélaïde, la déclaration de Lewis Hamilton que je lisais a eu autant d’impact sur moi que l’arôme apaisant du café fraîchement moulu.

“Valtteri est mon équipe maintenant et nous avons tous les deux eu des hauts et des bas dans notre carrière”, a-t-il déclaré. “Mais comme je l’ai dit, je pense que c’est un coéquipier fantastique et je ne vois pas nécessairement que cela doive changer.”

À une époque où les principaux animateurs du mastodonte médiatique de la Formule 1 anticipent sur la décision de qui sera effectivement engagé par Mercedes pour 2022, le plaidoyer de Hamilton pour conserver Bottas est puissant et poignant.

Depuis qu’il a rejoint l’équipe Mercedes après la retraite inattendue de Nico Rosberg à la fin de la saison 2016, Valterri Bottas a disputé 86 Grands Prix pour Mercedes, décroché 17 pole positions, neuf victoires et réalisé 16 meilleurs tours.

Au cours de cette période, il a marqué 1160 points au championnat du monde de F1 et s’est classé 3e, 5e, 2e et 2e au classement des pilotes et occupe actuellement la cinquième place du tableau des points de cette année après sept manches. Il a joué un rôle déterminant dans la victoire de Mercedes dans les deux championnats chaque année où il a été avec l’équipe.

Lorsque l’on envisage si Mercedes remplacerait Bottas, il est important de considérer quels pourraient être ses indicateurs de performance clés avec l’équipe et s’il les atteint.

Valterri est-il chez Mercedes pour gagner des courses, ou est-il là pour soutenir la stratégie globale de Mercedes ?

À ce stade de la saison en cours, il est clair que Bottas a connu des difficultés par rapport aux années précédentes, tout comme son coéquipier, sept fois champion du monde de F1. Il n’est pas surprenant que ses difficultés en 2021 aient coïncidé avec un design de Mercedes qui a évidemment été difficile à maîtriser.

L’avantage concurrentiel que les deux pilotes Mercedes ont connu ces dernières saisons n’existe plus en 2022.

Cette saison a également été l’une des circonstances malheureuses pour Bottas, et même tout simplement de la malchance, ayant subi deux abandons à Imola et Monaco.

La défaillance d’un écrou de roue à Monaco nous rappelle à quel point la Formule 1 peut être cruelle.

En Espagne et plus récemment en France, les médias ont critiqué Bottas en ce qui concerne son soutien à son coéquipier et l’inclinaison du titre des constructeurs Mercedes.

En Espagne, il a été perçu que Bottas était réticent à laisser passer Hamilton sur son chemin pour rattraper Max Verstappen pour la victoire.

Pourtant, lors du débriefing d’après-course de Mercedes, le directeur de l’ingénierie de Mercedes Trackside, Andrew Shovlin, a défendu Bottas et a expliqué: “Valtteri est dans sa propre course.”

Avec Lewis à son apogée en tant que pilote numéro un de Mercedes, il serait très raisonnable, voire logique, d’employer un numéro deux pour soutenir ses efforts et contribuer à remporter le championnat des constructeurs de F1.

Toto Wolff a parlé librement aux médias du bilan que la bataille pour le championnat des pilotes, entre Hamilton et Rosberg, a fait à l’équipe en 2016.

Il a révélé: “Si la salle de débriefing est pleine de négativité parce que les deux pilotes sont hostiles l’un envers l’autre, alors cela se répercutera sur l’énergie dans la pièce et ce n’est plus quelque chose que je ne permettrai plus jamais.”

L’« expérience George Russell » de 2020 à Sakhir a non seulement confirmé le talent et les capacités du joueur de 23 ans, mais elle a également clairement démontré son désir d’imposer son autorité au sein de l’équipe.

Russell n’est pas seulement un futur champion du monde de F1, c’est un chef d’équipe et on peut se demander si le jumeler avec un multiple champion du monde et un chef d’équipe établi (par exemple Hamilton) sera propice non seulement à son propre développement, mais aussi à l’ambition de Mercedes. de plus de titres

Cela pourrait finir en larmes.

Au Grand Prix de Hongrie 2018, Valterri Bottas a été la clé pour que Lewis Hamilton ait battu Sebastian Vettel à la victoire et lors du débriefing, Toto Wolff a déclaré aux médias que Bottas était un « ailier sensationnel » et je ne pense pas que cela ait changé.