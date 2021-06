Brouillon technique : ce n’est pas ce que devrait être la F1

Dans sa chronique régulière, cette semaine, le directeur général de la Formule 1 Motorsport, Ross Brawn, a évoqué la fin excitante du Grand Prix de France, le qualifiant de « la quintessence de la F1 ».

Aussi excitantes que soient les étapes finales de la bataille entre Red Bull et Mercedes au Paul Ricard, qu’est-ce qui s’est passé comme l’incarnation du sport qui nous passionne tous ?

Quelle était la raison fondamentale de la victoire de Max Verstappen après avoir dépassé Lewis Hamilton dans l’avant-dernier tour ?

C’est la même raison pour laquelle Sergio Perez a dépassé Valtteri Bottas en fin de course pour la troisième place. De même, c’était la même raison pour laquelle Perez a eu la chance de gagner à Bakou.

En fait, un seul facteur, un dénominateur commun détermine essentiellement chaque résultat en F1 pour le moment. Pneus.

Le seul pneu disponible pour une équipe de Formule 1 est celui qui est fourni par l’unique fournisseur sportif, Pirelli.

Le pneu Pirelli est tellement spécifié par la FIA que sa fenêtre d’opportunité de performance est très étroite et les conséquences de ne pas pouvoir l’exploiter sont extrêmement préjudiciables aux performances d’une voiture de F1.

En attribuant la fourniture de pneus F1 à Pirelli, la FIA a inclus des objectifs et des cibles très explicites dont la plus grande priorité était « l’amélioration du spectacle ».

La F1 a une longue histoire de compétition entre pilotes et constructeurs et organise deux championnats du monde simultanés chaque année pour décider du meilleur des deux.

Nous vénérons les batailles entre les meilleurs pilotes et voitures, et nous nous souvenons de leurs succès en raison des talents de conduite qui ont atteint le sommet et de l’innovation et de l’excellence en ingénierie qui leur ont donné l’opportunité de le faire.

Des pôles, des courses et des championnats ont été remportés sur la puissance, l’aérodynamique, le carburant, l’électronique, la pneumatique, la stratégie et surtout, le pilote le plus rapide assis au volant de cette formidable machine.

Et pourtant, dans cette ère actuelle de la F1, nous sommes obligés de reconnaître que les gagnants seront généralement ceux qui ont le mieux su exploiter cette très petite fenêtre d’opportunité Pirelli.

En 2021, les résultats de la plupart des courses de F1 sont désormais principalement dus au pneu.

Le “Show” a été tellement amélioré que les pneus sont désormais le seul et unique facteur le plus important pour déterminer l’avantage concurrentiel en F1.

Alors Ross, même si je suis d’accord pour dire que l’arrivée du Grand Prix de France était excitante, ce n’était pas la quintessence de notre sport.

Non, ce n’est pas ce que devrait être la F1.