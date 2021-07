Brouillon technique : Le cas curieux des freins de Ricciardo

Daniel Ricciardo est laissé dans la poussière par son coéquipier McLaren de dix ans plus jeune, Lando Norris, les difficultés de l’Australien très apprécié sont bien un gros sujet de discussion car il trouve le sweetspot avec le MCL35M insaisissable; son problème pourrait-il être lié aux freins ?

L’admirable courbe de développement des performances de McLaren s’est poursuivie en 2021 sur la pente positive qu’elle suit depuis le fond des jours qui s’est terminé en 2018 avec la fin de leur partenariat moins que fructueux avec son partenaire de l’époque, Honda.

Une combinaison d’ingénierie innovante et efficace, leur nouveau partenariat de groupe motopropulseur avec Mercedes et les performances remarquables de Lando Norris ont permis à l’équipe de Surrey de se classer troisième au championnat des constructeurs de Formule 1 avec une avance de 19 points sur Ferrari en quatrième et une évidente supériorité des performances sur la Scuderia.

Curieusement cependant, avec un total actuel de 141 points au WCC, et Norris en ayant marqué plus de 70 pour cent, il semble y avoir une différence de performance significative entre Norris et son coéquipier Daniel Ricciardo.

Pilotant pour trois équipes au cours des quatre dernières années, Ricciardo a eu du mal à s’adapter aux caractéristiques du MCL35M et à atteindre les niveaux de performance dont son coéquipier a été capable, et cela a été attribué en grande partie au freinage.

L’avènement de l’ère turbo-hybride moderne de la Formule 1 en 2014 et les changements associés dans les systèmes de récupération d’énergie (ERS) ont nécessité un changement fondamental dans la conception d’un système de freinage F1, le changement principal étant l’intégration d’un système de freinage par -Système de fil (BBW) à l’arrière qui a entraîné l’utilisation de rotors et d’étriers beaucoup plus petits.

Comme le sous-système cinétique ERS (ERS-K) récupère l’énergie au freinage, la traînée du moteur électrique (MGU-K) fournit également un ralentissement qui contribue à ralentir la voiture. Néanmoins, comme le retard du MGU-K n’est pas constant en raison de la variance due à l’état de charge de la batterie et aux paramètres de régénération instantanée associés, le retard fourni par le système variera également.

Un système de freinage F1 actuel est composé de deux boucles hydrauliques avec des maîtres-cylindres avant et arrière montés sur la pédale de frein dans le cockpit, mais le système arrière se terminera plutôt à l’unité BBW montée à l’intérieur du carter de boîte de vitesses qu’à l’étrier.

En effet, le système BBW détectera la demande de freinage du conducteur à l’aide d’un logiciel très sophistiqué et fournira au conducteur un événement de freinage cohérent, en tenant compte des incohérences de l’interruption de l’ERS.

Il est important de noter que le système BBW arrière ne reproduit pas entièrement la sensation de pédale conventionnelle, que les conducteurs ressentent généralement instinctivement.

Dans les jours précédant la régénération de l’ERS et le BBW arrière, les événements du système de freinage F1 étaient essentiellement binaires en ce sens qu’un conducteur appliquait une pression de freinage aussi tard qu’il oserait aussi fort qu’il le pouvait et relâchait la pédale à la fin de l’événement de freinage, modulant cette pression pour éviter le blocage des roues uniquement si nécessaire.

Cependant, en raison du BBW arrière, des voitures beaucoup plus lourdes et d’une sensation de pédale différente, les événements de freinage ne sont plus binaires et d’autres techniques de freinage telles que le freinage de piste et de cadence sont devenues nécessaires dans la poursuite du temps au tour, et les conducteurs ont dû reprogrammer le freinage instinctif intuition pour s’adapter.

Les solutions du système BBW arrière en F1 ne sont pas génériques; ils sont sur mesure et nuancés avec des caractéristiques différentes qui peuvent compliquer la transition d’un pilote lors d’un changement d’équipe.

Il est largement reconnu qu’en 2014, avec l’introduction du nouveau régime de réglementation que la F1 est actuellement encadré, Ricciardo s’est ajusté plus efficacement et a mieux performé que son coéquipier de l’époque Sebastian Vettel, et les caractéristiques comportementales de régénération / BBW étaient un aspect important pour lequel il s’est mieux adapté. .

En 2019, Ricciardo a souffert chez Renault de difficultés similaires à celles qu’il connaît en 2021, et le RS19 était une conception avec laquelle il n’avait aucune contribution initiale à la conception fondamentale.

Inversement, en 2020, les performances de Ricciardo se sont notamment améliorées car le RS20 a été conçu avec l’inclusion de ses commentaires et de ses commentaires, et l’amélioration des caractéristiques de freinage qui en a résulté a été notée à plusieurs reprises.

Récemment, le directeur technique de McLaren, James Key, a fait remarquer à propos de la lutte de Ricciardo en 2021 : « Là où les différences entrent en jeu, ce sont des choses comme le frein moteur et son fonctionnement, comment le régler en conséquence, comment fonctionne le châssis, comment l’aérodynamisme fonctionne et soutient la voiture dans certaines conditions. .

« Est-il fort en ligne droite, ce que nous avons toujours été, ou un peu plus faible si vous essayez de freiner dans un virage ? [in] certains types de virages où vous avez différents types de conditions de freinage ? »

Cette année, Daniel a déclaré : « J’essaie de me programmer pour apprendre à conduire plus vite. Alors je suis de retour à l’école.

Le graphique de données AWS F1 Insights suivant du Grand Prix d’Autriche du week-end dernier est un exemple typique qui raconte la même histoire.

Le graphique montre que le freinage initial de Ricciardo était plus dur que celui de Norris, mais il relâchait la pédale plus tôt et plus longtemps. Norris freinait moins les sentiers, générant plus de puissance de freinage et de freinage pendant une période de temps plus courte.

Norris essuyait plus de vitesse que Ricciardo sur moins de distance tout en générant plus de puissance de freinage mais en exerçant moins de force g.

Le comportement de freinage peut être modifié en modifiant une combinaison de type de matériau de rotor et de plaquette, l’épaisseur du rotor, le dimensionnement du maître-cylindre, le type et le dimensionnement des conduits de frein, la longueur de levier de la pédale et même le composé et la pression des pneus, mais à l’ère de la régénération/du freinage arrière BBW, les caractéristiques de freinage fondamentales sont le résultat du logiciel du système BBW et de la distribution.

Malheureusement, pour le reste de 2021, toute amélioration du système de freinage pour Ricciardo pourrait bien n’être que des correctifs mineurs ou à court terme, car il l’a été pour que sa contribution et ses exigences soient plus largement mises en œuvre dans la conception McLaren 2022.

L’attente peut être longue et douloureuse, mais je m’attends à ce que 2022 soit une bien meilleure saison pour Daniel Ricciardo.