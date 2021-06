Brouillon technique : Pourquoi la cape et le poignard avec les TDs ?

La récente enquête menée par le fournisseur exclusif de pneus de Formule 1 Pirelli sur les défaillances catastrophiques des pneus de Lance Stroll et Max Verstappen au Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021 à Bakou a entraîné la révision de la directive technique TD 003 de la FIA en numéro C.

TD003 est une directive technique délivrée aux équipes concernant les paramètres opérationnels des pneus et la manière dont leur fonctionnement sera surveillé par la FIA.

La FIA publie une pléthore de documents liés à la F1 sur son site Web, y compris, mais sans s’y limiter, les règlements techniques et sportifs, les rapports des commissaires et des vérifications techniques, les notes des directeurs de course et de nombreux autres documents très détaillés et informatifs.

Au fil des ans, la FIA a émis un certain nombre de directives techniques aux équipes.

Les diffuseurs à double soufflage, les débitmètres de carburant, les modes de qualité du moteur, la combustion de l’huile moteur et plus récemment les performances du moteur Ferrari, les flexi-wings et les paramètres de fonctionnement des pneus sont tous des sujets qui ont été traités par des directives techniques.

Étant une personne à l’esprit technique, j’ai pris sur moi de rechercher TD003 Issue C et j’ai été confronté à une impasse complète.

Rien, rien, nada.

Ne prenant jamais non pour une réponse, j’ai décidé d’envoyer un e-mail au bureau des médias de la FIA leur demandant si les TD sont ou non accessibles au public, et si oui, pourraient-ils m’indiquer une ressource où ils pourraient être consultés.

Silence……

En fin de compte, j’ai pu confirmer via certains contacts de l’industrie F1 que les directives techniques émises par la FIA ne sont pas accessibles au public et ne sont distribuées qu’aux membres de la FIA et aux équipes uniquement.

Au Grand Prix d’Australie 2013, Martin Brundle a interviewé le regretté Charlie Whiting à l’antenne sur un problème technique contemporain de l’époque pour lequel un TD a été émis et curieusement une question particulière était la suivante,

Brundle : « Je pense que j’ai raison de dire que tout au long de l’année, vous obtenez un certain nombre de clarifications avec les chefs d’équipe et d’autres méthodes qui peuvent ensuite être intégrées dans les règlements sportifs/techniques l’année suivante.

« Y a-t-il une raison pour laquelle ils ne peuvent pas être publiés afin que nous soyons vraiment à jour, car certaines choses sur lesquelles nous sommes inexacts si nous ne savons pas si vous avez conclu des accords, de la même manière que vous publiez les règlements ?”

Whiting : « Il n’y a aucune raison pour que cela ne se produise pas, en fait parfois cela arrive surtout avec des clarifications techniques intéressantes dirons-nous. Mais il n’y a aucune raison pour que cela ne se produise pas de façon routinière pour autant que je sache. »

Cependant, lors de l’émission télévisée Sky Sports F1 de Paul Ricard ce week-end, l’équipe Sky discutait de la question des défaillances de pneus à Bakou et du TD 003 qui en a résulté.

Ce que j’ai trouvé remarquable à ce sujet, c’est que pendant la discussion à l’antenne devant la caméra, l’un des membres de l’équipe Sky tenait ouvertement une copie papier en surbrillance, vous l’aurez deviné, TD 003.

La question évidente est alors, si une directive technique de la FIA n’est pas un document public, pourquoi Sky en possédait-il ouvertement une copie ?

La seule raison pour laquelle je peux penser qu’un TD devrait être traité de manière confidentielle serait s’il contenait des informations sensibles, telles que la propriété intellectuelle. Mais alors sûrement, une simple rédaction dans la diffusion publique atténuerait tout risque.

Certes, dans le paysage hautement commercialisé qu’est la Formule 1 en 2021, l’administration du sport en toute transparence est vitale.

Je vais vous laisser avec une pensée.

En 2014, Red Bull a fait appel de la disqualification de Daniel Ricciardo du Grand Prix d’Australie 2014 devant la Cour d’appel internationale de la FIA. Avant l’audience, Christian Horner a fait un commentaire intéressant donnant un aperçu de la façon dont les équipes de F1 pourraient considérer les TD,

“Je pense que le problème avec la directive technique est que, comme nous l’avons vu dans l’affaire des pneus Pirelli ou les jours du double diffuseur, la directive, comme elle l’indique maintenant au bas de la directive, est l’opinion du délégué technique – il n’est pas un règlement, ce n’est pas un règlement, c’est purement une opinion.

Alors, pourquoi la cape et le poignard ?