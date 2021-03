Brown: 20 courses seraient une saison de F1 très complète

Le patron de McLaren, Zak Brown, s’attend à ce que la Formule 1 perde quelques courses du calendrier record de 23 manches du championnat du monde de cette saison en raison de la pandémie COVID-19, mais il est convaincu qu’il y en aura au moins 20.

Le championnat commence à Bahreïn ce week-end au lieu de Melbourne en Australie, la course d’ouverture habituelle qui a maintenant été déplacée en novembre pour donner plus de temps aux restrictions de voyage.

La saison dernière n’a débuté qu’en juillet, avec un premier match en Autriche et 17 courses au total limitées à l’Europe et au Moyen-Orient.

«Le sport a fait un travail formidable avec 17 courses en six mois. Je pense que c’est formidable que nous commencions en mars comme nous devrions l’être », a déclaré M. Brown aux journalistes lors d’un appel vidéo vendredi. «Je suis donc convaincu que nous allons courir de mars à décembre.

«Je pense que nous allons perdre une course ou deux. Il n’y a pas si longtemps, le calendrier était de 15-16-17-18 courses, donc je pense que si nous pouvons participer à 20 courses sur une saison civile normale, c’est un calendrier de Formule 1 très complet.

«Nous allons simplement devoir voir comment les choses et les vaccins se déploient au cours de l’année pour voir quels pays peuvent ou non être touchés. Je suis convaincu que nous participerons à au moins 20 courses. »

Le circuit italien d’Imola accueillera la prochaine course après Bahreïn, le 18 avril.

L’ancien pilote Martin Brundle, désormais commentateur de Sky Sports, a déclaré aux journalistes cette semaine que les patrons de Formule 1 Stefano Domenicali et Ross Brawn restaient optimistes.

«En parlant à Stefano et Ross, ils sont très confiants et leur confiance vient du fait de dire à tous leurs promoteurs que toutes les courses auront lieu», a-t-il révélé.

Les circuits urbains de Monaco et de Bakou, tous deux annulés l’année dernière, sont en cours de préparation et la Formule 1 a prouvé que ses protocoles COVID-19 sont robustes et efficaces.

Brundle a déclaré, cependant, qu’il avait toujours du mal à croire que la Formule 1 se rendrait aux points chauds du COVID au Mexique et au Brésil, ou aurait un accès facile à l’Australie, dans les circonstances actuelles.

«Assis ici en ce moment, cela semble difficile et les remplaçants seront le Nürburgring et Istanbul. Si nous nous échappons, je serai étonné », a-t-il ajouté.