Brown de McLaren veut une troisième course américaine de F1 à Indy

En résumé: le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, souhaite qu’Indianapolis Motor Speedway rejoigne Austin et Miami en tant que troisième manche américaine du championnat du monde.

Zak Brown pense que IMS mérite une expansion en Formule 1 et propose un partenariat avec COTA (Indy Star)

“J’ai exprimé mon opinion (à Stefano Domenicali) que je pense qu’Indianapolis devrait avoir un grand prix. Je pense que j’aimerais voir en Amérique trois grands prix, mais le calendrier peut ne pas en prévoir trois.”

«Non lascerei la Ferrari neanche per il doppio. Prima realizzo il sogno che cullo fin da bambino e vinco il titolo con lei ‘(Il Giornale – Italien)

Charles Leclerc: “Je ne quitterais pas Ferrari même pour le double (l’argent). D’abord je réalise le rêve que je chérissais depuis l’enfance et ensuite je gagnerai le titre avec eux.”

Katherine Legge: “ Peu importe – que vous soyez un homme ou une femme, noir ou blanc ” (WEC Talk)

«À l’époque, tout le monde se demandait si les filles seraient assez fortes pour faire de la F1 ou du ChampCar. Et je vous dis quoi, la ChampCar à l’époque (2006) était la voiture la plus difficile à conduire. Vous n’aviez pas de direction assistée. La roue était ridicule juste de s’accrocher à la chose et tout comme si c’était brutal. J’étais au gymnase deux ou trois fois par jour pour me préparer. Quand je l’ai testé pour la première fois à Sebring, je pouvais faire six tours et je veux dire, Je pouvais faire six tours. C’était tout. Par exemple, je peux essayer de rester à plat sur des pneus neufs à la vitesse parce que c’était ridicule. J’ai donc travaillé mes fesses pour être assez en forme et assez forte et souligner en quelque sorte le fait que les femmes sont … c’est la force répétitive donc c’est beaucoup plus facile pour nous que si c’était la force pure et simple, je pense que ce serait je dirais impossible. Mais je pense que je mets cet argument au lit parce que je sortirais de la voiture après la course dans deux heures et demie et certains des gars ne voulaient pas vraiment sortir de la voiture, ils étaient épuisés. “

En bref

Martins en tête du test F3

Le champion de Formule Renault Eurocup Victor Martins a terminé le test de Formule 3 de cette semaine avec le meilleur temps. Le pilote MP Motorsport a réalisé un 1’31.636 autour du Circuit de Catalunya, où le championnat débutera le mois prochain. Alexander Smolyar avec deuxième pour ART, un dixième de seconde derrière Martins.

Une autre équipe de Formule E s’engage pour la ‘Gen3’

L’équipe 333 a confirmé qu’elle continuerait à concourir en Formule E lorsque sa troisième génération, la voiture ‘Gen3’, sera introduite en 2023. Mahindra, DS, Nissan et Porsche ont déjà confirmé leur engagement envers la nouvelle formule, tandis que BMW et Audi sont à quitter la série avant son introduction.

En souvenir de notre ami et collègue, Martin Shepherd, qui est malheureusement décédé ce week-end. C’était un coéquipier populaire avec un sourire toujours présent et une passion pour son travail dans le garage. Nos condoléances à sa famille et à ses amis en ce moment. # HaasF1 pic.twitter.com/C0Y2J9kOSC – Haas F1 Team (@ HaasF1Team) 20 avril 2021

Et 📦📦📦 Plus de 200 km parcourus pour @SchumacherMick ce matin 💪 # essereFerrari🔴 # SF71H pic.twitter.com/SSsfC2EkpQ – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 22 avril 2021

Je pense que Michelin s’inquiète des charges latérales ici, en particulier avec la nouvelle chicane serrée (à – oui, je sais – l’entrée des stands, il y a une torsion très nette à droite puis à gauche, de retour sur la ligne droite) peut-être. Le reste du circuit est également plus rapide que la vitesse normale. – Hazel Southwell (@HSouthwellFE) 22 avril 2021

Très reconnaissant à @racefansdotnet @BoxBoxBoxCo pour les torchons F1, après m’être classé 2e du premier tour du concours de pronostics 2021. Un très beau prix! Merci! pic.twitter.com/kTcxlsICae – George 🇬🇧🇪🇸🏁 (@georgeodonnell) 22 avril 2021

En ce jour en F1

Schumacher a gardé Alonso derrière pour gagner à Imola aujourd’hui en 2006 – les positions ont été inversées 12 mois plus tôt il y a 15 ans aujourd’hui Michael Schumacher a résisté à la pression de Fernando Alonso pour remporter le Grand Prix de Saint-Marin

