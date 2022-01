Brown espère que « trois ou quatre » équipes se disputeront les titres en 2022 · .

Dans le tour d’horizon: le PDG de McLaren, Zak Brown, déclare que le fait d’avoir plusieurs équipes capables de concourir pour les championnats en 2022 est « l’objectif ultime » des nouvelles règles radicales de la F1.

En bref

Brown espère que « trois ou quatre » équipes se battront pour les titres 2022Le PDG de McLaren, Zak Brown, a déclaré que « l’objectif ultime » des changements radicaux de la réglementation technique de la F1 pour 2022 est d’avoir « trois ou quatre » équipes en compétition pour les championnats tout au long de la saison.

Les nouvelles règles pour cette année verront les voitures de F1 présenter une aérodynamique fortement modifiée dans le but de faciliter les dépassements. Brown espère que les nouvelles voitures – associées à des règles conçues pour rapprocher les équipes en termes de performances – devraient rendre cette année encore plus compétitive.

« Je pense que nous aurons des gagnants et des perdants et des surprises », a déclaré Brown. « Je serais surpris s’il y avait de la dominance. Vous pourriez avoir une équipe qui est peut-être dominante pendant une courte période, comme Brawn l’était lorsqu’ils ont découvert quelque chose en 2009.

« Je pense qu’avec le plafonnement des coûts maintenant en place, vous pouvez sentir la tension qui est exercée sur les équipes lorsque vous arrêtez de développer cette voiture au détriment de l’année prochaine, et cetera. Je serais donc surpris si le terrain ne continuait pas à se rapprocher. J’espère que nous irons à Abu Dhabi cette année avec trois ou quatre voitures qui pourront concourir pour le championnat. Je pense que c’est le but ultime.

Le rallye Dakar commence en Arabie Saoudite

Le rallye Dakar 2022 en Arabie saoudite a commencé par une étape de prologue pour commencer le défi d’endurance de deux semaines, en présence du nouveau président de la FIA Mohammed Ben Sulayem pour voir les pilotes sur la ligne de départ.

Plus de 400 participants répartis dans une variété de classes, dont des voitures, des quads, des vélos, des camions, des prototypes légers et plus encore, ont quitté la ville de Djeddah et parcouru 225 km au nord jusqu’à Hail avant un sprint de 19 km.

En auto, les Toyota Nasser Al-Attiyah et Matthieu Baumel ont donné le ton, 12 secondes devant Carlos Sainz Snr et Lucas Cruz pour Audi. Le nonuple champion du monde des rallyes Sébastien Loeb a terminé cinquième avec son copilote Fabian Lurquin.

La première grande spéciale d’aujourd’hui verra les concurrents parcourir 333 km autour de Hail avant une étape de 338 km jusqu’à Al-Artawiya lundi.

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

Finale de la saison (Stefan Johansson)

« Vous auriez pu avoir une juste fusillade de cinq tours pour le championnat. Prendre les décisions qu’il a prises, puis changer complètement d’avis au tout dernier moment a absolument remis la course sur une plaque à Max et Red Bull après que Lewis ait fait une course sans faille . Il a fait tout ce qu’il avait à faire pour assurer le championnat, y compris prendre un départ parfait. »

Nico Rosberg est parti dans une « douleur incroyable » après la défaite pour le titre mondial de Lewis Hamilton (Miroir)

« J’ai ressenti une douleur, une douleur incroyable. Je n’ai rien à voir avec Mercedes maintenant, mais bien sûr, c’est ma famille d’avant, et une douleur incroyable. »

Piastri offre des conseils F2 à son compatriote Doohan (Speedcafe)

« C’est évidemment un autre échelon sur l’échelle, donc la pression monte un peu. Il y a aussi quelques différences entre les voitures, avec lesquelles Jack est manifestement en train de s’habituer à présent, et en fait un bon travail. »

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à figurer dans le prochain tour d’horizon ., veuillez l’envoyer via le formulaire de contact.

Bonne fête!

Joyeux anniversaire à Régis et T3X !

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 55 ans aujourd’hui, Pedro Rodriguez a remporté la victoire finale pour Cooper dans le Grand Prix d’Afrique du Sud, après que le pilote local John Love ait rencontré des problèmes avec sept tours à faire à Kyalami.

