Brown explique pourquoi il ne donne pas à Hamilton un siège de course

Zak Brown dit qu’il ne mettrait pas Lewis Hamilton dans une McLaren aujourd’hui – non pas parce qu’il n’est pas un grand pilote mais parce que l’équipe construit pour l’avenir.

Bien que Mercedes ait annoncé que Hamilton avait re-signé avec l’équipe Brackley pour une neuvième saison, l’avenir du Britannique est toujours l’un des sujets brûlants car il n’a signé qu’un contrat d’un an.

La grande question est de savoir si Hamilton continuera avec Mercedes au-delà de cette saison ou est 2021, et sa candidature pour un huitième titre mondial record, son dernier hourra.

Bien sûr, il existe une autre option: une nouvelle équipe pour 2022.

Lorsqu’on lui a demandé si McLaren rejoindrait la file d’attente pour signer le Britannique s’il donne la moindre indication qu’il pourrait vouloir essayer sa main avec une autre équipe, Brown a répondu non.

Ce n’est cependant pas parce qu’il n’évalue pas Hamilton.

Au lieu de cela, Brown dit que c’est parce que le septuple champion du monde ne correspond pas aux plans actuels de McLaren – des plans qui impliquent Lando Norris et la nouvelle recrue Daniel Ricciardo.

«Où nous en sommes aujourd’hui, non, car nous sommes vraiment satisfaits de Daniel et Lando et les avons sous contrat à long terme», a-t-il déclaré au Daily Mail.

«Si j’avais une ouverture, est-ce que je mettrais Lewis dans la voiture? Bien sûr, mais nous essayons de construire pour l’avenir, d’où ce genre de combinaison jeunesse-expérience.

«Vous pensez que si vous ramenez Lewis maintenant, ce serait pour un voyage d’un ou deux ans et nous savons que nous ne sommes pas prêts à concourir pour les championnats, nous devons donc mettre en place une formation de pilotes qui nous amène à cette position et que lorsque nous l’atteignons, ils sont prêts.

«Daniel est prêt maintenant, bien sûr. Je ne pense pas que le moment soit opportun pour Lewis.

Les nouveaux abonnés à F1 TV Pro peuvent regarder le Grand Prix de Bahreïn gratuitement avec un essai de sept jours. Inscrivez-vous ici! Veuillez vérifier si F1 TV Pro est disponible dans votre pays.

Alors qu’arrivera-t-il à Hamilton et Mercedes en 2022?

Brown estime que le Britannique remportera le huitième titre cette année et l’appellera quitter plutôt que de changer d’équipe, Mercedes signant Max Verstappen et George Russell comme toute nouvelle formation pour 2022.

« Je pense que vous y verrez Max et George en 2022 », a déclaré le patron de l’équipe McLaren. «Je pense que c’est la conclusion évidente.

«Lewis remporte le titre n ° 8 cette année et est le pilote le plus gagnant dans toutes les catégories. Ils ont un contrat d’un an avec lui.

«George sort de son accord et Max a un accord dont il sort. Vous avez l’expérience et la jeunesse de Max, vous avez la jeunesse de George. Si je suis Mercedes, c’est un line-up assez meurtrier pour les cinq prochaines années.

«Ce qui est intéressant, c’est que fait Red Bull? C’est une question plus difficile à répondre.

«C’est difficile pour eux. Tout le monde est enfermé. Et Lewis a passé toute sa carrière chez Mercedes, que ce soit par le biais de l’équipe d’usine ou avec McLaren, et je pense que comme Michael Schumacher était fondamentalement un homme de Ferrari – bien qu’il ait fini avec Mercedes – Lewis a cette opportunité d’être un homme de carrière de Mercedes, alors Je ne sais pas pourquoi il déménagerait.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook