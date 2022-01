Brown : Je serais surpris s’il y avait une domination en 2022

Zak Brown, PDG de McLaren, a parlé de ses attentes pour la saison 2022 de Formule 1, avec la nouvelle réglementation aérodynamique en vigueur, admettant qu’il serait surpris si une certaine équipe domine.

Depuis le début de l’ère Turbo-Hybrid en 2014, la F1 a été dominée par une équipe, Mercedes, qui était sur une séquence de victoires depuis, remportant des doubles de championnat de 2014 à 2020, avant que leur emprise sur le sport ne soit brisée par Red Bull, en 2021.

Red Bull a réussi avec son as Max Verstappen à remporter la couronne des pilotes de F1 en 2021 à Lewis Hamilton de Mercedes après une saison passionnante et controversée couronnée par une finale de la saison pour les âges à Abu Dhabi, une course qui a porté la controverse à un autre niveau.

Mercedes, cependant, a conservé le titre des constructeurs dans ses coffres, réalisant un record de huit titres consécutifs par équipes.

Brown ne croit pas qu’une certaine équipe dominera

Zak Brown espère que la domination d’une équipe ne sera pas une caractéristique de la saison à venir, admettant dans une interview avec Autosport, qu’il serait surpris si l’une des dix équipes de F1 finissait par dominer en 2022, grâce au plafonnement des coûts et nouvelle réglementation aéro.

« Je serais très surpris si l’année prochaine était une campagne ennuyeuse avec les nouvelles voitures », a-t-il déclaré. «Je pense que vous aurez des gagnants et des perdants et des surprises. Je serais surpris s’il y avait de la domination.

Une nouvelle ère de réglementation donne toujours aux équipes la chance de trouver une faille dans les règles, ou une solution miracle comme ce fut le cas avec Brawn GP, ​​avec leur double diffuseur leur donnant le dessus en 2009 assez longtemps pour remporter les deux titres, avant les autres les équipes pourraient se rattraper.

Brown a réfléchi à ce scénario en disant: « Vous pourriez avoir une équipe qui est peut-être dominante pendant une petite période comme Brawn l’était quand ils ont découvert quelque chose en 2009.

« Mais je pense qu’avec le plafonnement des coûts maintenant en place, vous pouvez sentir la tension qui est mise sur les équipes qui ont arrêté de développer cette voiture au prix de l’année prochaine, etc.

Le terrain de F1 pour continuer à se fermer

« Je serais surpris si le peloton ne continuait pas à se rapprocher », a déclaré Brown, et il a poursuivi: « J’espère que nous irons à Abu Dhabi l’année prochaine avec trois ou quatre voitures qui peuvent concourir pour le championnat, je pense que c’est le but ultime.

L’Américain de 50 ans reste optimiste sur le fait que le 2021 a semé la graine de futurs sensations fortes en F1.

« Je pense que cette année a été spectaculaire, de haut en bas de la grille, et j’espère qu’avec ce qui a été mis en place et les nouvelles conceptions des voitures, et l’intention du nouveau package aérodynamique, ce que nous voyons maintenant n’est qu’un goût de l’avenir », a-t-il déclaré.

Malgré la domination de Mercedes et de Red Bull en 2021, l’équipe de Brown McLaren a réussi à décrocher un excellent 1-2 dans le GP d’Italie 2021, Daniel Ricciardo menant Lando Norris à la maison, alors que Verstappen et Hamilton se sont affrontés pendant cette course, avec le Red Bull du Néerlandais tristement célèbre au sommet de la Mercedes de Hamilton.

