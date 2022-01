Brown : McLaren en grande forme financièrement

McLaren a eu sa juste part de problèmes financiers récemment, mais le PDG Zak Brown a déclaré que l’équipe était désormais dans une meilleure position, convaincue qu’elle était en excellente forme financière.

L’ancienne équipe de Formule 1 a connu une croissance récente et a remporté sa première course depuis 2012 au GP d’Italie 2021, avec le nouveau pilote de l’équipe Danierl Ricciardo menant son coéquipier Lando Norris à domicile dans un célèbre 1-2.

L’équipe, cependant, a dû se contenter de la quatrième place du classement des constructeurs après que Ferrari l’a battue à la troisième place, l’équipe de Maranello ayant connu une augmentation des performances à partir de la mi-saison.

En 2020, une société appelée MSP Sports Capital a acquis 15% de McLaren Racing pour un prix de 200 millions d’euros, une décision que McLaren a prise pour sécuriser un investissement pour l’équipe.

McLaren a également annoncé en 2021 avoir vendu son siège social, le McLaren Technology Center à Woking à la société américaine Global Net Lease pour 170 millions de livres sterling, dans le cadre d’un accord qui verrait l’équipe louer le MTC pendant 20 ans.

En outre, un rapport a récemment été publié, affirmant que Volkswagen entrerait en F1 en 2026 via Porsche et Audi en tant que fournisseurs de groupes motopropulseurs, le rapport affirmant qu’Audi reprendrait McLaren, en tant que Mumtalakat Holding Company, le fonds d’investissement de Bahreïn qui détient 42% de McLaren, cherche à vendre leurs actions dans McLaren en raison des pertes subies dans l’entreprise.

Ce n’est pas la première fois que de tels rapports circulent avec McLaren niant la nouvelle.

Brown satisfait de la situation financière de l’équipe

Zak Brown, cependant, semble assez satisfait et optimiste quant à la situation financière de McLaren, ce qu’il a exprimé lors d’une interview avec Motorsport-Total.

« Nous sommes en excellente forme financière », a-t-il déclaré. « Notre chiffre d’affaires augmente rapidement. Je pense que nous avons annoncé plus de partenaires commerciaux que toute autre équipe de Formule 1. »

Parlant de l’accord MSP, Brown a déclaré : « MSP nous a donné les ressources financières dont nous avons besoin pour devenir rentables.

« Ils ont été un facteur très stabilisant sur le plan fiscal, mais aussi sur le plan émotionnel au sein de l’équipe de course. Ce sont d’excellents partenaires. Ce sont des investisseurs sportifs et ils veulent gagner.

« Ils comprennent le sport, car la Formule 1 est une entreprise unique. Nous ne pouvions donc pas être plus heureux après un an », a révélé l’Américain.

Dans une enquête mondiale menée récemment par les fans de Formule 1 et de Motorsport, McLaren a été élue équipe de F1 la plus populaire, les pilotes de l’équipe Norris et Ricciardo étant respectivement les deuxième et quatrième pilotes les plus populaires sur la grille.

Brown pense que les résultats du sondage – combinés aux investissements entrants – sont un autre coup de pouce pour l’avenir de McLaren.

« Avec cela, les résultats sur et en dehors de la piste, et l’investissement, le moral de l’équipe n’a jamais été aussi bon », a conclu le joueur de 50 ans.

Bruce en bronze avec une vue dont on ne se lasse pas. pic.twitter.com/j0yf8qmDYc – McLaren (@McLarenF1) 5 janvier 2022