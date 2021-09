Brown: Monza était mon jour le plus fier en course automobile

Quel goût a le champagne lorsqu’il est soufflé dans une chaussure sale ? Zak Brown ne connaît pas la réponse à la question qui lui a été posée depuis que McLaren a brisé une séquence de neuf ans de défaites consécutives en Formule 1 avec un doublé au Grand Prix d’Italie 2021.

Traditionnellement, Daniel Ricciardo célèbre ses victoires avec un « shoey » – utilisant sa botte de course comme coupe de champagne lors de la présentation du podium.

Brown, l’Américain de 49 ans en charge de McLaren Racing depuis 2018, n’allait pas rater une miette. Il a donc penché la tête en arrière et a laissé Ricciardo vider sa botte dans la bouche grande ouverte de Brown alors que le finaliste Lando Norris poussait à l’aspersion du patron.

«C’était comme être frappé par une vague, et vous êtes coincé sous la vague, c’est un peu ce que l’on ressent, et nous nous sommes tellement amusés. Nous étions comme trois jeunes de 12 ans sur un podium », a déclaré Brown.

« Mais quel goût a le champagne dans une chaussure ? Je ne me souviens pas. Ce dont je me souviens, c’est que c’était définitivement mon jour le plus fier en course automobile. »

Sept jours après la victoire décisive de McLaren dans le Grand Prix d’Italie, Brown était de retour dans sa Californie natale pour regarder Pato O’Ward courir pour le championnat IndyCar.

Son bureau à Laguna Seca était un Ford Condor RV de 1972 perché au-dessus du virage 4, une McLaren GT rouge brillant garée à l’extérieur du dormeur Papaya Orange de 28 pieds que Brown a remporté lors d’une vente aux enchères en ligne.

Il a utilisé un mandataire pour récupérer ces souvenirs de course – il s’agissait du bureau d’assistance au bord de la piste de McLaren dans les années 1970 – et les autres enchérisseurs sur bringatrailer.com ne pouvaient pas savoir que la compétition était l’actuel PDG de McLaren essayant de récupérer un morceau de l’histoire de l’équipe.

Il a reçu le Condor dans sa forme originale, ses murs lambrissés, ses tissus d’ameublement et ses tapis verts et son ambiance des années 1970 intacte à ce jour. C’est une source de grande fierté pour Brown lorsqu’il prend des réunions assis là où Bruce McLaren, James Hunt ou Peter Revson étaient autrefois.

Lorsque Brown a accueilli Roger Penske dans le Condor à Indianapolis Motor Speedway, Penske s’est souvenu de bon nombre des caractéristiques du camping-car qu’il avait visité des décennies plus tôt.

Brown s’est assis avec l’Associated Press dans le Condor avant la course IndyCar de dimanche pour discuter de sa course folle de pilote en herbe à dirigeant de sport automobile averti et maintenant à l’Américain qui a écrasé le monde étouffant de la F1 avec de grandes attentes.

Il a repris McLaren avec un plan sur cinq ans pour ramener l’équipe à un niveau compétitif et la victoire de Ricciardo a un an d’avance. Dans le même temps, Brown faisait avancer McLaren vers un retour dans la série IndyCar après une absence de 40 ans.

Le summum de McLaren était en tant que partenaire commercial avec une équipe existante fondée par Sam Schmidt. Mais en deux saisons, l’équipe a connu une croissance phénoménale et McLaren sera le propriétaire majoritaire d’Arrow McLaren SP en novembre.

L’équipe passera à trois voitures en 2023, la troisième voiture devant faire ses débuts dans la seconde moitié de la saison prochaine. Brown regarde déjà les conducteurs et semble pencher vers un nouveau venu parce qu’il aimerait quelqu’un de disponible pendant au moins cinq ans.

Avec les empreintes digitales de McLaren partout dans l’organisation IndyCar, une équipe qui n’a jamais défié pour un championnat se dirige vers la finale de dimanche à Long Beach avec O’Ward deuxième au classement. Le Mexicain de 22 ans aura besoin d’une journée brillante pour dépasser l’Espagnol Alex Palou, 24 ans, qui pilote pour le rival de Brown, Chip Ganassi.

O’Ward semblait prêt à relever le défi même après que Palou ait renforcé son avance de points à Laguna Seca. Ils ont couru 2-3 pendant une longue partie de la course, mais un fondu tardif a fait chuter O’Ward à la cinquième place et il a 35 points de retard sur le leader du championnat.

“Je pense que je suis assez pratique sur un parcours de rue”, a déclaré O’Ward. “Tout ce que je peux faire, c’est de l’envoyer à Long Beach.”

Brown adore cette attitude. Il aime O’Ward, et Ricciardo, et Norris, et Felix Rosenqvist, et toute la famille de course McLaren. Il a encouragé son personnel à adopter une approche plus audacieuse pour commercialiser ses stars et toucher une population plus jeune; Quand Brown était enfant, a-t-il dit, il ne pouvait pas obtenir suffisamment d’informations sur ses héros.

Brown et McLaren ont été un élément important de la F1 en élargissant son public.

L’équipe est présentée dans les docuseries populaires de Netflix “Drive To Survive” et les adolescents américains sont devenus gaga pour Norris, 21 ans, un Britannique que Brown a déclaré à AP est “définitivement un pilote de calibre de championnat du monde s’il était dans un monde -voiture de championnat.

Brown essaie de garder l’ambiance légère et pique ses chauffeurs avec sa riche boîte à outils de ressources. Il a promis à O’Ward un essai dans une voiture de Formule 1 lorsqu’il a remporté sa première course et c’est prévu pour novembre ; Ricciardo, un fan inconditionnel de feu Dale Earnhardt, pourra conduire la Chevrolet Monte Carlo n°3 1984 d’Earnhardt qui se trouve justement dans la collection de Brown.

Les gains en piste de McLaren sont un point culminant pour l’ensemble de l’organisation, mais c’est une autre statistique que Brown a choisie pour expliquer l’atmosphère McLaren. Les données publiées par la Formule 1, a déclaré Brown, ont montré que McLaren est “l’équipe la moins appréciée, et nous étions dans les trois équipes les plus appréciées”.

“J’aimerais que tout le monde fasse de McLaren son équipe préférée, mais nous pouvons accepter que nous ne soyons pas détestés”, a-t-il déclaré.

Son style a été forgé lors de son ascension, passant d’un pilote en herbe fauché s’écrasant sur des canapés au vendeur habile offrant des accords de parrainage à huit chiffres aux équipes NASCAR. Il est maintenant un cadre au plus haut niveau de la course. Brown dirige des équipes dans six séries différentes à travers le monde, participe toujours à des événements historiques et vintage et passe environ 50 week-ends par an sur une piste.

Ses pilotes – Ricciardo à 32 ans est le plus âgé mais a probablement la plus grande personnalité – trouvent tous Brown racontable.

« Il comprend très bien qui je suis en tant que conducteur et comment je suis, et il ne dit jamais : ‘Fais ceci ou cela.’ Il me laisse faire mon truc », a déclaré O’Ward.

« Ce n’est pas seulement mon patron, j’ai vraiment l’impression qu’il est un ami proche pour moi. Et je peux lui parler comme ça, c’est tellement différent de la façon dont vous seriez normalement réservé avec quelqu’un d’aussi haut dans l’échelle.

L’« ingrédient numéro un » de Brown pour créer un lieu de travail réussi est simple : le plaisir. C’est une exigence pour travailler chez McLaren : « Je pense que si vous vous amusez, alors les gens aiment ce qu’ils font et ils travaillent bien ensemble et ils sont ouverts et ils sont honnêtes et ils travaillent très dur.

« Et j’aime m’amuser. Et j’aime gagner. Si nous pouvons faire les deux en même temps, c’est une bonne journée », a ajouté le patron de McLaren. (Rapport de Jenna Fryer)