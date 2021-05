Brown: Nous avons 3 des 15 voitures capables de gagner Indy

Le directeur général de McLaren Racing, Zak Brown, pense que Juan Pablo Montoya apporte plus qu’une simple expérience au paddock de l’Indianapolis 500 et améliore ses coéquipiers grâce à sa capacité à s’exprimer.

Montoya, double champion d’Indianapolis 500 qui fera son retour en course dimanche pour la première fois depuis 2017, pilotera la troisième Arrow McLaren SP Chevrolet pour faire équipe avec les pilotes à temps plein Pato O’Ward et Felix Rosenqvist.

Montoya, 45 ans, n’est pas étranger à McLaren Racing puisqu’il a couru pour l’équipe en Formule 1 en 2005 et 2006, a beaucoup d’expérience, est intensément compétitif et à l’aise, offrant des commentaires que O’Ward et Rosenqvist ont été incapables d’articuler.

“Chaque fois que vous obtenez quelqu’un avec l’expérience de Juan qui profite à vos autres conducteurs”, a déclaré Brown aux journalistes. “Ils regardent juste comment il communique et je pense qu’ils peuvent apprendre beaucoup de lui et je pense que c’est ce qui s’est passé.”

L’arrivée du Colombien Montoya, qui a remporté son premier Indianapolis 500 en tant que rookie en 2000 et son deuxième 15 ans plus tard, a eu un impact positif sur O’Ward et Rosenqvist devant “The Greatest Spectacle in Racing”.

Vendredi après les derniers essais, Brown a déclaré : « Nous avons trois pilotes heureux. Nous avons trois voitures de course rapides et nous sommes impatients de rivaliser avec tout le monde dimanche, ce qui sera sans aucun doute l’une des Indy 500 les plus compétitives de tous les temps. »

Montoya, O’Ward et Rosenqvist feront partie du peloton de 33 voitures qui parcourent le célèbre ovale de 2,5 milles et Brown a déclaré que le trio avait eu une bonne séance finale vendredi et se sentait bien dans ses chances dimanche.

« Nous avons trois voitures capables de remporter la course. Malheureusement, je pense qu’il y a environ 15 autres voitures capables de gagner la course… nos pilotes sont prêts et je pense que nous avons un bon coup », a ajouté Brown. (Reportage de Frank Pingue)