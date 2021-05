Brown: Penske peut ramener la Formule 1 à Indy

Avoir trois courses de Formule 1 aux États-Unis chaque année serait peut-être trop, mais alterner Austin et Indianapolis pourrait être un bon moyen d’avancer, selon le patron de McLaren, Zak Brown.

Le pays compte actuellement une course, sur le Circuit of the Americas à Austin, au Texas, mais Miami devrait faire ses débuts l’année prochaine en tant que joueur incontournable dans ce qui est un marché de croissance clé pour le sport appartenant à Liberty Media.

Il a été question d’une nouvelle expansion, avec un nouveau public attiré par la série documentaire Netflix “ Drive to Survive ”.

“Miami est une excellente nouvelle, je pense que cela va être exceptionnel pour le sport et l’Amérique du Nord”, a déclaré à . le directeur général de McLaren Racing, Brown, un Américain. «J’espère qu’Austin restera, je pense que ça restera.»

L’Indianapolis Motor Speedway, qui a accueilli un grand prix de 2000 à 07, a été repris par Roger Penske en 2019 et il a évoqué un possible retour de la Formule 1.

Brown a déclaré: «C’est un promoteur incroyable, je pense qu’il peut ramener la Formule 1 là-bas. Il peut être difficile de savoir si le calendrier peut se permettre d’avoir trois salles par an en Amérique du Nord.

«J’aimerais certainement voir trois sites ou quatre sites constituant au moins deux courses par an et peut-être que si l’économie ne fonctionne pas pour Austin et Indy, s’ils alternent, cela devient gagnant-gagnant pour tout le monde.

Le contrat d’Austin doit être renouvelé cette année tandis qu’Indianapolis, domicile de l’IndyCar et de la 500, sera toujours associé à l’un des plus grands fiascos de la Formule 1.

La course de 2005 n’a vu que six voitures au départ après que les 14 autres se soient retirées en raison de problèmes de pneus lors d’un après-midi très dommageable pour le sport.

La foule a hué et jeté des bouteilles alors que Michael Schumacher de Ferrari menait une procession vers le drapeau à damier. (Reportage par Alan Baldwin)