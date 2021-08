Brown : Personne ne devrait se sentir bien en appelant cela une course

in

La Formule 1 doit examiner de près ce qu’elle considère comme une course après que deux tours derrière la voiture de sécurité à Spa ont donné un classement et vu des points attribués.

C’est l’opinion du PDG de McLaren, Zak Brown.

Le Grand Prix de Belgique de dimanche sur le circuit de Spa-Francorchamps a été un échec, ou du moins cela aurait dû être car la pluie s’est abattue, rendant le circuit impraticable.

La direction de course, cependant, était déterminée à obtenir un résultat et a envoyé les pilotes pour les tours obligatoires nécessaires pour un classement et pour l’attribution des demi-points.

Cependant, ces tours se sont tous déroulés derrière la voiture de sécurité, ce qui signifie qu’il n’y a pas eu de dépassement, et en fait il n’y a pas eu de course.

Alors que Brown concède que c’était une “situation difficile” à gérer pour le directeur de course de F1, Michael Masi, il estime que les singeries de dimanche ne devraient jamais être qualifiées de course.

“Ce fut certainement une journée décevante”, a-t-il déclaré.

«Nous voulions courir, nos pilotes voulaient courir et, bien sûr, nous savons que vous vouliez voir une course et ce n’est pas ce que vous avez vu. Ce n’est pas ce à quoi nous avons participé.

“[It was a] situation très difficile. Je pense qu’il a besoin d’un peu d’explication.

« Je pense que la FIA a fait tout ce qu’elle pouvait pour organiser une course. Ils ne peuvent évidemment pas contrôler la météo. Ils doivent donner la priorité à la sécurité des conducteurs. Les conditions n’étaient pas praticables.

« Le règlement précise [that] après avoir fait quelques tours, cela peut être appelé une course. Je pense que cela doit être revu.

« Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui soutiendrait que la météo était sûre pour courir, mais nous avons besoin d’une meilleure solution en tant que sport.

« Lorsque ce type de situation se produit, le résultat ne devrait pas être une course après trois tours, derrière une voiture de sécurité.

« C’est ce que disent les règles. Mais je pense que cela doit maintenant être revu, par nous tous, pour tirer les leçons d’aujourd’hui et réaliser que si nous nous trouvons dans ce type de situation, que ferions-nous différemment pour nous assurer que le résultat est que tout le monde obtient sa course – que ce soit le le lendemain, s’il revient.

« C’est assez compliqué avec le calendrier, mais je ne pense pas que quiconque dirait aujourd’hui que c’était bien d’appeler ça une course.

“Nous allons donc nous mettre au travail et espérons que quelque chose comme ça ne se reproduise plus.”

McLaren a marqué des points avec Daniel Ricciardo classé P4 ce jour-là.