Browns contre. Le match des Raiders reporté au milieu de la catastrophe de COVID-19

Boulanger Mayfield réalise son souhait – le match de Cleveland contre les Raiders de Las Vegas samedi a été repoussé à lundi … après qu’une tonne de joueurs de Browns ait été testé positif pour COVID-19.

La ligue avait traîné des pieds toute la semaine … insistant sur le fait qu’elle ne déplacerait PAS le calendrier – même avec Baker, entraîneur-chef Kevin Stefanski et une liste sans cesse croissante de joueurs ajoutés à la liste COVID-19/réserve.

Mais, la sécurité et la qualité du jeu devenant un problème encore plus important si les Browns et les Raiders entraient sur le terrain comme prévu, Roger Goodell pris la décision d’arrêter le match lundi.

Il y a plus – le match des Seahawks et des Rams est potentiellement déplacé à mardi … et le match de l’équipe de football de Washington et des Eagles de Philadelphie pourrait également être déplacé.

Comme nous l’avons signalé précédemment, Mayfield était énervé par la gestion par la ligue des épidémies de COVID-19 cette semaine … en disant: « Décidez-vous des protocoles. »

Espérons que cela contribue à satisfaire toutes les personnes impliquées.