Browns double sa proposition de service, avec la couture et les soins de la peau – WWD

LONDRES – Dans un paysage de la mode en constante évolution, Browns a dépassé ses principaux achats de mode et a étendu son offre au sport, à la décoration d’intérieur, aux vêtements pour enfants et, plus récemment, aux services de beauté et de bien-être.

Ce qui a commencé comme une réponse au verrouillage – au cours des derniers mois, les clients pouvaient suivre des sessions de formation en ligne avec l’entraîneur personnel de Naomi Campbell ou une session de stylisme numérique avec la styliste de Rihanna – est en train de devenir un élément essentiel de la stratégie de services de l’entreprise.

« Nous sommes déjà en train d’élaborer une stratégie pour l’évolution de nos résidences en 2022. La mode est un style de vie au-delà du produit que nous proposons en magasin. Les services et les résidences sont maintenant au premier plan de nos plans et [we want to] assurez-vous qu’ils sont révélateurs de tout, de notre achat à nos valeurs et fondamentalement à nos employés », a déclaré Lee Whittle, directeur de l’expérience client chez Browns à Londres.

Les dernières résidences proposent des services sur mesure et sur mesure de la marque italienne Ermenegildo Zegna et de nombreux bijoutiers indépendants, une évolution également en ligne avec l’offre croissante de consommation consciente du détaillant.

Dans le cadre du service, les clients peuvent prendre rendez-vous pour obtenir un costume Zegna sur mesure, ainsi que des bijoux personnalisés ou sur mesure dans les magasins du détaillant à Mayfair ou à East London. Les labels de bijoux impliqués incluent Suzanne Kalan, Yvonne Leon, Foundrae, Lizzie Mandler, Marla Aaron et le label de diamants cultivés en laboratoire Kimai.

The Restory s’installe également chez Browns dans le cadre de la même initiative, offrant des services de suivi des produits de luxe qui contribuent à prolonger le cycle de vie des produits.

« Lorsque nous examinons l’évolution des habitudes d’achat des clients et nos [approach] nous pensons que des services tels que sur mesure et sur mesure soutiennent notre pilier conscient et permettent à nos clients d’accéder au type de produit qui peut devenir un héritage familial », a ajouté Whittle.

Parallèlement à la mode lente, la demande de beauté est à la hausse et Browns plonge ses orteils dans la catégorie en s’associant à Haeckels, une marque de soins naturels de la peau basée dans la ville côtière britannique de Margate.

Au cours des six prochaines semaines, la marque, qui utilise des algues récoltées à Margate pour ses produits, reprendra le salon du nouveau magasin Mayfair de Browns, offrant une série de traitements, notamment des soins du visage ou des «expériences de fabrication de parfums». Le fondateur de Haeckels, Dom Bridges, a également créé un parfum sur mesure pour le magasin, bien nommé 39 Brook Street d’après sa nouvelle adresse.

“Imogen Davis [cofounder of Native at Browns, our restaurant] et on m’a demandé de couper une variété de plantes et de fleurs de notre cour. Les tulipes, la fougère, la fleur de cerisier, les flocons de neige printaniers, l’hellébore et le lierre anglais ont ensuite été utilisés comme source d’inspiration pour notre propre parfum », a déclaré Whittle.

Au fur et à mesure que la demande augmente, le détaillant a déclaré qu’il chercherait à proposer des résidences à plus long terme et à faire appel à des experts de divers domaines, en fonction des besoins des clients à un moment donné, qu’il s’agisse de nail art, de tatouages ​​ou d’une séance d’hypnothérapie.

“Nous nous attendons à ce que la beauté soit en demande à l’avenir et, comme toujours, nous continuerons à la mélanger”, a ajouté Whittle.