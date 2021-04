Browns fait une nouvelle maison à Mayfair à Londres – WWD

LONDRES – Avec des tapis fleuris, des murs en or glam rock et des fonctionnalités technologiques fantastiques, Browns a construit un magasin pour l’avenir dans un bâtiment vieux de 300 ans sur Brook Street à Mayfair, au coin d’Avery Row.

Les nouveaux Browns, à quelques minutes à pied du site d’origine du détaillant South Molton Street, montreront leur visage au monde le 12 avril lorsque le verrouillage commencera à se lever ici et que les magasins et les salons ouvriront à nouveau.

Situé dans l’ancien bâtiment Colefax and Fowler non loin de Claridge’s, le magasin a mis du temps à venir: son déménagement et sa refonte ont été révélés pour la première fois en 2019, et il devait ouvrir en 2020 pour marquer son 50e anniversaire.

COVID-19 a atténué ces plans, et trois verrouillages plus tard, le magasin ouvre enfin avec un savant mélange d’ancien et de nouveau, un restaurant avec une ancienne touche romaine, une cour luxuriante et parfumée et une mode de luxe affichée sur des écrans et des étagères métalliques minimalistes.

Holli Rogers, ancienne directrice générale de Browns qui a récemment été promue à la présidence, a déclaré qu’elle souhaitait que le magasin soit un festin sensuel pour les amateurs de mode et d’autres.

«Je pense que beaucoup de gens vont venir dans le magasin pour différentes raisons, et j’adore ça. Ils peuvent même ne pas se soucier des vêtements », a déclaré Rogers, qui est également directeur de la marque pour Farfetch, le parent de Browns.

Les amateurs de design d’intérieur voudront vérifier la vision de Dimorestudio pour l’espace. Rogers a embauché la chaude firme milanaise pour redessiner le magasin et créer une ambiance chaleureuse, détendue et sympathique à la longue histoire du bâtiment.

«Ils avaient une esthétique qui, à mon avis, convenait vraiment à l’espace, et ils semblaient les plus aptes à rapprocher le passé et l’avenir», a déclaré Rogers. Le bâtiment a 300 ans de vie et nous ne voulions pas l’étouffer. Nous ne voulions pas mettre en place une boîte pour le couvrir, ou nous débarrasser de tous les signes de vie qui y existaient. Et nous ne voulions rien marbrer.

Le magasin s’étend sur 9 180 pieds carrés, soit à peu près la taille de l’ancien Browns, qui était un groupe de cinq maisons en rangée, toutes avec des baux distincts, ce qui rend difficile les modifications majeures. Bien que l’ancien magasin ait pu être confortable et charmant, il pouvait parfois ressembler à un labyrinthe avec certaines pièces difficiles à trouver.

Rogers a déclaré que lorsque Grosvenor, l’un des plus grands propriétaires fonciers d’Angleterre et l’un des principaux propriétaires de Mayfair, a déclaré que Colefax et Fowler, qui occupaient le site pendant 75 ans, avaient déménagé, elle a sauté sur l’occasion de reprendre le site.

«On nous a fait un cadeau. Comment pourrions-nous dire non? Personne dans la vente au détail de luxe n’a été là-dedans, donc ce sera le magasin Browns pour toujours. Et nous avons cette cour incroyable, l’espace extérieur. Rogers a déclaré que la possibilité d’ouvrir un restaurant sur place était un autre avantage.

Juste à côté de la cour centrale se trouve Native, un restaurant avec des intérieurs qui rappellent la Rome antique, avec des mosaïques au sol et une grande fonts baptismale dans le coin. Il sert de la nourriture saisonnière et durable, dont une partie est fourragère.

Il servira toute la journée, proposera des thés à base de feuilles fourragères, et même un vin de la semaine, choisi par les fondateurs de Native, Ivan Tisdall-Downes et Imogen Davis. Vous pourrez également dîner dans la cour, assis à des tables vert émeraude tout en admirant le cerisier et la verdure.

Rogers a dit qu’elle voulait une approche décontractée de la restauration. « Il n’y a pas de linge de table ou ce genre de choses – cela correspond davantage à qui est le client Browns. »

Le magasin lui-même s’étend sur quatre étages unis par un escalier central avec un atrium. L’entrée principale s’ouvre directement sur The Focus, l’espace traditionnel de Browns pour les marques émergentes, les collections capsules et les collaborations.

La Focus est inondée de tons dorés, de finitions métalliques et de barres horizontales de lumière suspendues au plafond, de style Donald Judd. Il s’ouvrira avec une collaboration Marine Serre. Le rez-de-chaussée comprend également une salle dédiée aux baskets, recouverte d’un tapis bleu céruléen avec un motif de fleurs et de guirlandes.

Les vêtements pour hommes et femmes se trouvent aux étages supérieurs, tandis que le dernier étage se concentrera sur les CIE ou les clients très importants. L’une des salles VIC est dédiée à Joan Burstein, fondatrice du magasin, ancienne propriétaire et présidente d’honneur. Browns a installé une cuisine, des zones de «préparation» avant la fête avec des miroirs et des éviers, et des suites réservées à des aménagements privés ou à des événements.

«Nous voulons que ces acheteurs viennent s’attarder. J’imagine que les gens organisent des fêtes ou de petits rassemblements là-haut, et il n’y a aucune raison pour que vous ne vouliez pas vous perdre dans ce monde et en profiter », a déclaré Rogers.

Interrogée sur l’appétit pour les achats physiques une fois que le verrouillage commence à se lever ce mois-ci, Rogers a déclaré qu’elle s’attend à ce que les consommateurs soient enthousiastes, mais prudents.

«Les mentalités des consommateurs concernant les achats vont changer. Je pense qu’ils seront ravis de pouvoir le faire, mais il y aura une pensée. Si vous essayez toujours d’être prudent, vous voudrez donner de votre temps aux espaces qui comptent le plus pour vous », a déclaré Rogers.

«L’environnement physique d’un magasin doit vraiment parler de qui vous êtes en tant qu’entreprise, des valeurs que vous détenez, de ce qui est important pour vous en tant qu’entreprise, puis vous devez offrir aux gens l’environnement le meilleur et le plus accueillant possible», a-t-elle ajouté.

Rogers a déclaré que la petite salle d’événements du magasin de Brook Street est un bon exemple des efforts de Browns pour engager les clients.

«Il y aura quelque chose de différent à explorer tous les deux mois», qu’il s’agisse de projets de respiration et de méditation, d’art ou de divertissement. Une installation Juno Calypso ouvrira avec le magasin en avril. Le magasin proposera également des résidences pour le tatouage, le nail art et différentes thérapies.

«Le sentiment émotionnel est vraiment important dans la vente au détail physique, car vous ne pouvez pas le reproduire en ligne. Vous voulez que les gens se sentent comme chez eux », dit-elle.

D’un point de vue intérieur, Rogers a déclaré qu’elle voulait célébrer le revêtement de sol, le papier peint et les œuvres d’art d’origine dont Browns a hérité avec le nouvel espace. Dans les escaliers et dans certaines pièces, les planchers sont tout droit sortis d’un roman de Jane Austen – grinçant et dépouillé – tandis qu’à l’étage, le papier peint original, maintenant décoloré, se décolle.

Colefax and Fowler, l’entreprise de tissus et de papiers peints pour la maison, occupait le bâtiment depuis plus de sept décennies. À l’arrière, il y avait aussi un appartement appartenant à Nancy Lancaster, la décoratrice, créatrice de jardins et créatrice de goût d’origine américaine qui a façonné le style campagnard anglais. Auparavant, l’architecte Sir Jeffry Wyatville occupait le bâtiment.

«Beaucoup de gens penseront que nous avons manqué les escaliers et se demanderont pourquoi il n’y a pas de coureur. Mais nous voulions que cela reste le même. Nous avons également dû faire attention à certains des [old] du papier peint, pour que les enfants ne le décrochent pas », a déclaré Rogers.

Tout le papier peint n’est pas vieux – certaines pièces sont recouvertes de papier peint à la main avec des fleurs ou des tourbillons délicats.

Rogers a noté que les peintures flamandes incrustées dans les murs à l’étage sont originales, «nous devions donc trouver comment les intégrer dans le magasin. Dimore l’a totalement adopté – j’adore leur mélange d’ancien et de nouveau. Il y a une sorte de sensibilité de rock star à ce qu’ils font.

Dimore – qui a travaillé sur des projets pour des détaillants tels que Excelsior Milano, Pomellato et Aesop à Milan; Fendi et Frette à Londres et Cire Trudon à Paris – est connue pour son esthétique italienne du milieu du siècle, sa couleur riche et dense et ses tissus opulents.

Emiliano Salci, directeur créatif et cofondateur de Dimorestudio, a déclaré qu’il cherchait à créer un « espace cultivé, élégant et dynamique, avec des finitions vénérables et une atmosphère contemporaine. » Le studio s’est inspiré du monde des arts, a-t-il ajouté, et en particulier des artistes minimalistes Donald Judd et Carl Andre. L’œuvre du sculpteur Fausto Melotti a également été une source d’inspiration, tout comme «les contraintes architecturales que nous avons rencontrées» dans le bâtiment centenaire.

Il n’y a pas de meilleur exemple de la fusion entre l’ancien et le nouveau de Dimore que la chambre jaune du nouveau magasin Browns. C’est un vaste espace qui était autrefois le somptueux salon de Lancaster, qu’elle a décoré dans les années 50. Dimore a conservé les caractéristiques d’origine et la couleur jaune beurre distinctive de la pièce, et a ajouté une salle de sport dans la jungle de barres métalliques minces – des caractéristiques architecturales faisant office de porte-vêtements.

Le déménagement dans le nouvel espace a également donné à Rogers et à l’équipe, y compris Sandrine Deveaux, vice-présidente exécutive, Future Retail chez Farfetch, l’occasion d’améliorer le merchandising, le service client et l’offre d’un point de vue technologique.

Rogers a déclaré que le nouveau magasin mettra en évidence «le meilleur des meilleurs» et offrira également des affichages numériques portables afin que les clients puissent parcourir l’ensemble du montage.

Grâce à l’application Browns Fashion, les clients peuvent pratiquement essayer des montres et des baskets de qualité en magasin – ou partout où ils le souhaitent. Ils peuvent également utiliser l’application pour scanner le produit dans l’atelier, voir si le magasin a quelque chose sur leur liste de souhaits et réserver des rendez-vous et des services.

Les vestiaires disposent tous de «miroirs connectés», capables de suggérer des produits de la boutique, ou du site Browns. Si les clients ont un compte, les vendeurs peuvent consulter leurs articles ou listes de souhaits récemment consultés et travailler avec les clients directement depuis le vestiaire.

«Quelle que soit la manière dont vous souhaitez faire des achats, rapide ou lent, connecté ou non, cela dépend entièrement de vous. Nous répondrons à vos besoins », a déclaré Rogers, ajoutant que l’équipe a appliqué ce qu’elle a appris de Browns East à Shoreditch, qui a ouvert ses portes en 2017. L’unité de 4 000 pieds carrés au coin de Club Row et Redchurch Street cherche également à fusionnez le numérique avec la vente au détail physique.

«Nous testons et apprenons dans le magasin Shoreditch depuis un certain temps maintenant. Nous commençons toujours par le client – et nous regardons ce qui peut compléter le voyage qu’il entreprend. L’intérêt d’avoir la technologie est d’être avec eux où qu’ils soient, pour que cela leur soit pratique », a déclaré Rogers.

Elle a déclaré que les clients pourraient commencer leur voyage à la maison, sur le bureau ou faire des essais virtuels de montres dans le taxi pour se rendre au magasin. Certains choisiront de se connecter avec les vendeurs en magasin via l’application. «Nous avons perfectionné la technologie – elle est vraiment censée être complémentaire et subtile, ne pas être accablante ou gadget du tout.»

Deveaux a déclaré que Browns était en mesure d’intégrer la nouvelle technologie d’une manière qui «place le client au centre de l’expérience, améliorant son temps dans le magasin, mais s’assurant également qu’il peut se connecter à l’expérience Browns avant même d’arriver.

Elle a ajouté qu’il était important pour les détaillants de penser d’une manière «indépendante du canal» et que la technologie «devrait simplement améliorer l’expérience en personne et humaine – c’est ce que nous pensons avoir réalisé avec Brook Street.»

Toutes les innovations ne sont pas liées à la technologie.

Le magasin n’a pas de fenêtres traditionnelles, ce qui signifie que les passants peuvent regarder directement sur le sol de la boutique. Rogers a déclaré que Browns East n’avait pas non plus de vitrines traditionnelles.

«Il y a vraiment une vision désuète sur la façon dont on« doit »faire du commerce de détail. Certains diraient que votre site Web est votre fenêtre, nous avons donc décidé d’utiliser nos fenêtres d’une manière différente », a déclaré Rogers, ajoutant que Browns avait fabriqué des volets de sécurité spéciaux à l’intérieur du magasin, et ils les aimaient tellement. nous avons décidé de les laisser entrer.

Elle aime l’idée que les gens dans la rue puissent jeter un coup d’œil à l’intérieur du magasin. «Et maintenant, dit-elle, tout le monde veut découvrir quelque chose de nouveau.»