Browns s’associe à Thrift+ pour offrir un service de don de luxe

Le détaillant de luxe Browns s’apprête à lancer un nouveau service de revente en partenariat avec la plateforme de vêtements d’occasion Thrift+ dans le but de créer des moyens plus durables de faire ses achats au Royaume-Uni.

Le service a été créé pour permettre aux clients de “faire facilement don de vêtements et d’accessoires non désirés, leur donnant une nouvelle vie ailleurs, tout en s’engageant auprès de l’organisme de bienfaisance de votre choix et en gagnant à son tour un crédit Browns”.

Browns a déclaré qu’il visait “à changer l’expérience de la vente au détail de luxe et est ravi de donner à nos clients un moyen unique de s’engager avec la mode d’une manière qui réduit notre impact sur l’environnement et notre communauté mondiale”.

Le service est accessible via sa plateforme en ligne Brownsfashion.com, où les clients pourront commander un sac de don Thrift+ x Browns sur mesure. Ils emballent ensuite leurs vêtements d’occasion et réservent un service de collecte gratuit.

Thrift+ gère tout à partir de là, y compris la photographie du produit et la liste des ventes en ligne.

Un tiers des ventes se traduit par un don caritatif au choix du client, un autre tiers allant aux coûts Thrift+, et l’argent restant converti en crédit Browns.

La directrice des achats de Browns, Ida Petersson, a déclaré: « Thrift + fait des vagues monumentales et toujours importantes dans l’espace conscient »,

« Non seulement nous cherchons maintenant à donner une seconde vie à nos vêtements, mais ce faisant, nous offrons également un coup de main à nos communautés – tout au long de leur plate-forme ingénieuse.

« Nous avons vu un changement chez les clients devenir plus soucieux de l’environnement, dans la façon dont ils achètent et revendent, et Thrift+ va encore plus loin, en aidant ensuite par des moyens caritatifs. »

