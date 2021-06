BRQS Stock: 11 choses à savoir sur Penny Stock Borqs Technologies alors que les actions fusent

Borqs Technologies (NASDAQ :BRQ) l’action est à la hausse mercredi malgré l’absence de nouvelles de la part de la société Internet of Things (IoT).

Source : Shutterstock

Voici ce que vous devez savoir sur Borqs Technologies et ce qui a des actions BRQS en mouvement aujourd’hui.

Borqs Technologies est une société IoT qui se concentre sur le développement et le déploiement de produits et de solutions dans cet espace. La société a été fondée en 2007 et travaille spécifiquement sur la fabrication de produits intelligents qui se connectent aux appareils mobiles Android. Il est devenu public en août 2017 et négocie des actions sur le Bourse du Nasdaq sous le symbole boursier BRQS. Borqs Technologies exploite des centres de recherche en Chine, en Inde, en Corée et aux États-Unis. L’intérêt récent pour les actions BRQS provient de commerçants de détail qui cherchent à les augmenter. On a beaucoup parlé de l’action sur les réseaux sociaux alors que les commerçants en prennent note. Cela inclut l’utilisateur de Twitter Antonio Costa faisant la promotion de l’action auprès de ses quelque 144 000 abonnés. Il en va de même pour Reddit, les utilisateurs du sous-titre PennyStocks parlant du potentiel de BRQS. Pour accompagner tout cela, l’action BRQS connaît des échanges intenses aujourd’hui. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 91 millions d’actions ont changé de mains. Il s’agit d’une augmentation massive par rapport au volume de transactions quotidien moyen de la société d’environ 2,9 millions d’actions.

L’action BRQS était en hausse de 44,5% mercredi matin.

InvestorPlace dit au-dessus des dernières nouvelles avec une couverture quotidienne du marché boursier. Cela inclut les dernières nouvelles qui ont AST Espace Mobile (NASDAQ :AST), Acquisition de routes stables (NASDAQ :SRAC), et Exela Technologies (NASDAQ :XELA) actions en mouvement aujourd’hui. Découvrez tout cela sur les liens suivants!

Plus d’actualités boursières du mercredi

À la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

