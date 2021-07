Brtiney Spears, en larmes, s’en prend à son père

Le juge laisse Britney Spears choisir son avocat 4:58

Los Angeles . – Britney Spears s’est déchaînée en larmes contre son père mercredi pour la deuxième fois en moins d’un mois et a déclaré lors d’une audience au tribunal qu’elle souhaitait qu’il cesse de co-tuteur de sa succession et soit inculpé d’abus de tutelle.

“Je veux porter plainte contre mon père aujourd’hui”, a déclaré Spears au tribunal par téléphone, fondant parfois en larmes. « Je veux une enquête sur mon père.

Ses commentaires de mercredi interviennent après une audience le mois dernier au cours de laquelle il a déclaré à la juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles, Brenda Penny, que sa tutelle était “abusive” et qu’il souhaitait choisir son propre avocat pour l’aider à mettre fin à l’accord de près de 13 ans.

Samuel D. Ingham était l’avocat commis d’office de Spears depuis le début de sa tutelle en 2008.

Il a déposé sa demande de démission la semaine dernière après que le chanteur eut critiqué son interprétation. Le juge a accepté la démission d’Ingham mercredi, ainsi que la démission du Bessemer Trust, une société de gestion de patrimoine qui avait été nommée co-gardienne de la succession du chanteur.

Spears a embauché l’ancien procureur fédéral Mathew Rosengart, un vétéran du contentieux du divertissement qui a assisté à l’audience de mercredi en tant que nouvel avocat.

Britney Spears a d’abord demandé que la salle d’audience soit libérée avant de changer d’avis et de parler pendant environ 20 minutes.

Dans la série de nouvelles accusations explosives, Spears a qualifié la tutelle de “cruauté sanglante” et a décrit les graves limitations sous lesquelles elle vit, comme ne pas pouvoir prendre une tasse de café.

“Si ce n’est pas de l’abus, je ne sais pas ce que c’est”, a déclaré le chanteur. “Je pensais qu’ils essayaient de me tuer.”

Spears a déclaré au tribunal qu’elle ne voulait pas être évaluée pour retirer son père de la tutelle, affirmant qu’elle avait de “graves problèmes d’abandon”. Son père, Jamie Spears, reste co-gardien de sa succession, tandis que Jodi Montgomery est la gardienne de la personnalité de Spears.

S’exprimant publiquement au nom du chanteur pour la première fois, Rosengart a exhorté Jamie Spears à démissionner volontairement de son poste de tuteur.

“C’est le mieux pour le quartier”, a déclaré Rosengart à l’extérieur du tribunal. “Nous agirons rapidement et agressivement pour son retrait. La question demeure, pourquoi est-il impliqué ? Il devrait démissionner volontairement parce que c’est dans le meilleur intérêt du conservateur.”

Vivian Thoreen, l’avocate de Jamie Spears, a déclaré devant le tribunal qu’il ne démissionnerait pas.

Rosengart a salué le “courage, la passion et l’humanité” de la pop star dans son discours, qualifiant son témoignage de “clair, lucide, puissant et convaincant”.

Il a dit qu’il prévoyait de se plonger dans ce qui s’est passé sous la tutelle.

“Mon entreprise et moi allons examiner de haut en bas ce qui s’est passé au cours de la dernière décennie”, a déclaré Rosengart.

Depuis son témoignage le mois dernier, lorsque Spears a déclaré qu’elle se sentait obligée d’agir, de prendre des médicaments et d’utiliser une contraception contre son gré, de nombreuses personnalités clés qui géraient ses affaires dans le cadre de la configuration complexe de la tutelle se sont éloignées.

En plus de l’Ingham and Bessemer Trust, leur administrateur de longue date, Larry Rudolph, a également démissionné, citant le désir de Spears de prendre sa retraite.

La mère de Spears, Lynne Spears, et l’American Civil Liberties Union ont déposé des rapports judiciaires à l’appui de son désir de choisir son propre avocat.

D’autres demandes ont été poursuivies dans l’affaire, y compris une demande de Montgomery pour un soutien supplémentaire en matière de sécurité.

L’intérêt pour la bataille juridique de Spears s’est accru depuis la sortie en février du documentaire “Framing Britney Spears”, qui explore la carrière et la tutelle de la chanteuse.

Le combat de Spears a attiré un large soutien d’autres artistes, dont Madonna, Mariah Carey et Christina Aguilera.

Ses partisans ont lancé le mouvement Britney libre, qui a inclus un effort bipartite des législateurs. La sénatrice Elizabeth Warren, une démocrate du Massachusetts, et le sénateur Ted Cruz, un républicain du Texas, ont exprimé leur soutien à Spears.

Mercredi soir, Spears l’a tweetée pour remercier ses fans et sa nouvelle interprétation. La vidéo qu’il a publiée, a-t-il dit, était sa “célébration de l’équitation et de la roue”.

– Britney Spears (@britneyspears) 15 juillet 2021