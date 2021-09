Bruce Arians des Buccaneers discute du retour de Tom Brady en Nouvelle-Angleterre: “C’est la plus grande histoire à l’échelle nationale”

L’affrontement de dimanche soir entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre au Gillette Stadium n’est pas n’importe quel autre match.

Le futur quart-arrière du Temple de la renommée Tom Brady, qui a passé deux décennies et remporté six Super Bowls avec les Patriots, reviendra à Foxboro en tant que membre des Buccaneers pour affronter Bill Belichick, le signaleur recrue Mac Jones et le reste des Patriots.

L’entraîneur-chef des Buccaneers, Bruce Arians, s’est entretenu avec des journalistes lors d’une conférence de presse lundi et a réitéré à quel point ce prochain match sera important.

“(Pour) 98% de ces gars, c’est juste un autre match. Nous affrontons une équipe de l’AFC sur la route, et nous avons besoin d’une victoire sur la route”, a déclaré Arians. “Mais pour deux d’entre eux, c’est énorme. C’est la plus grande histoire à l’échelle nationale, et c’est tout ce dont ils entendront parler toute la semaine, mais cela n’a rien à voir avec leur travail. Préparez-vous simplement à jouer et à battre les Patriots, et laissez tout le battage s’occuper de lui-même.”

Brady n’est pas le seul ancien Patriot à retourner en Nouvelle-Angleterre. L’ailier rapproché des Buccaneers Rob Gronkowski, qui est considéré comme l’un des meilleurs joueurs à son poste, aura une puce sur l’épaule à son retour au Gillette Stadium. Gronkowski sera définitivement déterminé à trouver la zone des buts contre son ancienne équipe.

Le match Patriots-Buccaneers débutera à 20 h 20 HE dimanche prochain.