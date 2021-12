Bruce Arians devient brutalement honnête à propos des gouttes de Rob Gronkowski

Les Buccaneers de Tampa Bay ont démantelé les Panthers de la Caroline 32-6 la semaine dernière.

Dans l’ensemble, les champions en titre tiraient sur tous les cylindres dans ce match – à l’exception d’un.

L’ailier rapproché Rob Gronkowski, malgré l’excitation de sa petite amie, n’était pas génial. Il n’a capté qu’une seule passe pour 23 verges dans l’affaire et a de nouveau eu du mal à tirer le ballon.

3e tenu, goal to go, sous pression, couverture serrée. Je ne peux pas le lancer mieux que ça. Gronk doit serrer celui-ci. pic.twitter.com/QioKX6vGOY – Jon Ledyard (@LedyardNFLDraft) 29 décembre 2021

Lors d’une apparition sur Bucs Total Access cette semaine, l’entraîneur-chef Bruce Arians a gardé le cap sur ses malheurs.

« Juste un nombre d’opportunités », a déclaré Arians. «Il a laissé tomber quelques balles de manière inhabituelle. Je pensais qu’il avait eu un touché dans ce match. Mais cela ne s’est pas produit.

En ce qui concerne Arians, lorsque Gronkowski est ciblé dans la zone des buts, il doit l’attraper.

« Oui, nous en avons laissé tomber un », a-t-il poursuivi. « » Gronk » doit attraper ce ballon. L’autre, ils avaient une bonne couverture sur l’un. Il n’y avait rien de spécial, nous ne nous sommes simplement pas convertis. Nous n’avons pas très bien joué dans la zone rouge (et) à l’intérieur du cinq.

Au cours de neuf saisons avec les New England Patriots, lorsque Gronkowski s’est imposé comme le GOAT serré, il a affiché un taux de capture de 65,6%. Cette année? Un taux de capture de 59,4 pour cent. Il est clair que quelque chose ne va pas.

Arians a également appelé Gronkowski pour ses gouttes la semaine précédente.

« Oui, j’aimerais voir Gronk en attraper environ quatre de plus », a déclaré Arians il y a deux semaines. « Je n’ai pas l’habitude de le voir lâcher le ballon, et nous en avons raté quelques-uns sur la ligne de touche, mais Cam [Brate] avait quelques cibles et il était fortement impliqué. C’est juste un de ces matchs où nous n’avons tout simplement pas fait correspondre leur intensité avec notre attaque ou nos équipes spéciales.

Il sera intéressant de voir à quoi ressemble Gronkowski en fin de compte en séries éliminatoires. Il est une couverture de sécurité pour le quart-arrière Tom Brady et sa cible préférée dans les matchs qui comptent vraiment.

C’est certainement une façon de célébrer votre anniversaire.https://t.co/lNQAfTc1bm – Jeu 7 (@game7__) 30 décembre 2021

Tant qu’il se ressaisira d’ici la fin de la saison régulière, le récent problème de chutes de Gronkowski ne sera probablement pas un problème.

S’il n’est pas en mesure de le contrôler, les Bucs pourraient avoir un peu de mal cette année.

En rapport: Emily, la femme de Baker Mayfield, fait des aveux troublants