Bruce Brown des Nets n’a pas pu sauver la mise en possession tardive ratée ⋆ .

Bruce Brown faisait ses choses habituelles méconnues tout au long du match 3, mais il n’a pas été en mesure d’assumer le rôle principal dans l’une des dernières possessions lors de la première défaite des Nets au deuxième tour jeudi contre les Bucks.

Brown, qui effectue son deuxième départ consécutif à la place de James Harden, a établi un sommet personnel en séries éliminatoires avec 16 points en 38 minutes. Mais au lieu de trouver Kevin Durant ou Kyrie Irving avec le match en jeu, Brown a raté un entraînement du gauche avec six secondes à jouer dans la défaite 86-83 des Nets à Milwaukee.

Avec les Nets à la traîne d’un point après le coup de feu de Jrue Holiday avec 11,4 secondes à faire, Brown avait le ballon en haut de la touche et s’est dirigé vers le panier, mais son tir a semblé être modifié par l’ancien centre du Net. Brook Lopez.

Lorsqu’on lui a demandé si les Nets avaient obtenu le “look qu’ils voulaient” sur leurs possessions finales, Steve Nash a répondu: “Vous pouvez toujours revenir en arrière et regarder un match et être comme, aurait aimé que ce joueur tire ou quoi que ce soit. … Voudrais-je que Kevin ou Ky tire chaque balle? Bien sûr, mais ce n’est pas toujours le cas. Nous pouvons en tirer des leçons. Nous pouvons grandir. Nous avons eu une belle apparence à des moments qui ne nous ont tout simplement pas plu.

Bruce Brown manque un lay-up clé dans les dernières secondes de la défaite 86-83 des Nets contre les Bucks.

“Je suis confortable. Cela a été mon rôle toute l’année, alors je vais continuer à faire ce que je fais », a déclaré Brown après le match.

Le Brown de 6 pieds 4 pouces avait de nouveau bien joué tout au long, remportant quatre paniers consécutifs de Brooklyn via le pick-and-roll lors d’une course de 15-2 alors que les Nets réduisaient ce qui avait été un déficit de 21 points au début.

« Nous avons commencé à jouer ensemble. J’étais le seul à avoir les seaux, mais nous jouions juste ensemble », a déclaré Brown. « Nous jouions avec le rythme. Nous essayions juste de nous filtrer les uns les autres, et je n’étais que celui qui marquait. »

Brown, qui a inscrit 13 points en 26 minutes lors du match no 2 à Brooklyn, a semblé être entravé après avoir saisi un rebond défensif alors qu’il restait environ quatre minutes en temps réglementaire. Il est resté dans le match jusqu’à la faute après son échec de dernière seconde.

“Nous avons quelques jeux de fin de partie que nous aimons pratiquer et parcourir et nous avons eu l’occasion d’exécuter et nous n’y sommes pas parvenus, alors cela s’est retrouvé entre les mains de Bruce avec un lay-up contesté”, a déclaré Irving. «Habituellement, Bruce nous met dans une excellente position pour avoir au moins quelque chose au bord qui rentre, mais ce soir, cela n’a tout simplement pas fonctionné pour nous.

« Donc, ce n’est pas sur lui, ce n’est sur aucune personne. Nous n’avons qu’à exécuter. Ils ont vraiment été physiques avec nous tout au long de la dernière ligne droite et ont rendu les choses difficiles, alors je dois leur en donner le crédit. »