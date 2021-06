Bruce Brown, la troisième star inattendue des Brooklyn Nets

Filets de Brooklyn C’est de loin la meilleure équipe de la NBA aujourd’hui. Il devra le prouver en obtenant le titre de meilleure ligue de la planète, mais pour le moment il semble qu’il soit le candidat le plus sérieux. Et c’est parce qu’il a une liste complète qui compte certains des meilleurs joueurs du monde avec une série de fissures qui continuent de s’accumuler dans le vestiaire de Steve Nash.

Nous savions déjà que Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden Ils allaient offrir une prestation exacerbée, mais après avoir confirmé l’absence de La Barba en demi-finale de la Conférence Est, l’apparition de Bruce brun avec un certain nombre de points, de passes décisives, de rebonds et même d’intangibles dans les blocs et dans le jeu qui ont fait de lui le quatrième joueur le plus pertinent de l’équipe avec les Big-Three et d’autres pièces secondaires de luxe telles que Blake Griffin ou Joe Harris.