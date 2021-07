Bruce Campbell dit Evil Dead : le jeu probable pour début 2022

Bien qu’il ne semble pas que nous puissions jouer à Evil Dead: The Game cette année, Bruce Campbell dit que nous devrions l’avoir entre nos mains peu de temps après. Campbell s’est entretenu avec The Screening Space et a été interrogé sur le jeu, qui visait auparavant une sortie fin 2021. Campbell dit maintenant qu’il est sur la cible pour une date de février 2022.

“Le jeu est étonnamment bon”, a déclaré l’acteur. “Il est. Je suis censé dire que c’est bon, non ? Mais je n’ai pas besoin de dire à quel point c’est bon. C’est en fait… tous les salauds de joueurs seront très heureux de l’attente. Je pense que nous sommes en février 2022. Parce qu’ils vont enfin faire une mise à niveau afin qu’ils puissent être aussi chiants que n’importe quel autre jeu là-bas. C’est le problème avec ces jeux. Ils font un jeu et ils disent : “Oh merde, la plate-forme est démodée !” Et puis un an passe. « D’accord, nous sommes prêts – oh merde, c’est démodé aussi ! » J’ai fait un jeu entier, enregistré des heures et des heures et des heures, au moment où le jeu est sorti, personne n’avait plus cette plate-forme. Il vient de mourir. D’accord. La technologie, vous savez ? Ça change.”

Le jeu est décrit comme suit :

Inspiré par l’horreur, l’humour et l’action emblématiques de l’univers « Evil Dead », Evil Dead : The Game rassemble les plus grands personnages de la franchise dans une expérience gore et gore contre les forces des ténèbres. Travaillez en équipe de quatre survivants, dont Ash, Kelly Maxwell, Pablo Simon Bolivar, Scotty, Lord Arthur et plus encore, pour combattre les Deadites, bannir le vil Kandarian Demon. Ou devenez vous-même le puissant démon, en utilisant vos pouvoirs de possession pour arrêter les gentils morts et avaler leurs âmes !

Combattez à travers des sites mémorables de la franchise, y compris la tristement célèbre cabine Knowby, animée avec des tonnes de visuels terrifiants et un tout nouveau dialogue de Bruce Campbell. Découvrez plus de 25 armes, dont Ash’s Gauntlet, Boomstick et tronçonneuse, et améliorez une variété d’arbres de compétences pour devenir encore plus fort et survivre à la nuit.