Bruce Campbell et Peter Gallagher joueront les stars du rock dans le nouveau film de Noël Hallmark

The Hallmark Channel continue de trouver de nouveaux rebondissements sur la formule du film de Noël, et son dernier film bascule littéralement. L’icône de l’horreur Bruce Campbell s’associe à la star de Grey’s Anatomy Peter Gallagher dans One December Night pour incarner un duo rock légendaire qui doit mettre de côté leurs différences pour se réunir pour un spécial télévisé et sauver une romance entre leurs enfants. Le nouveau film fera ses débuts le samedi 13 novembre à 22 h 01 HE.

Campbell, mieux connu pour des films comme Evil Dead, Army of Darkness et Congo joue Steve Bedford, et Gallagher joue le rôle de Mike Sullivan. Les deux sont devenus un duo rock à succès avec un tube intitulé « One December Night », mais ils se sont séparés il y a dix ans. C’est maintenant à la fille de Mike, Quinn (Eloise Mumford) et au fils de Steve, Jason (Brett Dalton) de réunir leurs pères pour une émission télévisée spéciale alors qu’ils tombent amoureux l’un de l’autre.

Lundi, Variety a partagé un clip de One December Night, mettant en vedette Quinn et Steve se rencontrant pour la première fois depuis la rupture de Bedford et Sullivan. Steve a organisé une séance photo de presse chez lui, mais Quinn a averti que Mike ne se présenterait probablement pas. « Eh bien, nous pouvons toujours obtenir vos photos en solo, papa », a déclaré Jason. « Ouais, peut-être pas cette fois, » répondit Steve. « Tu sais, quand Mike décidera de nous honorer de sa présence, alors je serai là aussi. En attendant, j’ai quelques photos à prendre. »

Campbell est si étroitement associé aux films d’horreur qu’il accueille le Bruce Campbell Horror Film Festival. Ce week-end, l’acteur assistera à BruceFest: The Definitive Brice Campbell Film Festival à l’hôtel Stanley à Estes Park, Colorado. L’acteur a également un partenariat avec le réalisateur d’Evil Dead, Sam Raimi, qui lui a confié un rôle mystérieux dans le prochain Doctor Strange dans le multivers de la folie. Campbell a également hébergé la version la plus récente de Ripley’s Beleive It or Not! en 2019 pour Travel Channell.

Quant à Gallagher, il vient de rejoindre Grey’s Anatomy en tant que Dr David Hamilton. Il a récemment joué dans Zoey’s Extraordinary Playlist de NBC, qui a montré ses talents musicaux. One December Night, réalisé par Claire Niederpruem, comprendra le nouveau single de Gallagher, « Coming Home ». Gallagher peut également être vu à Palm Springs à Hulu. Gallagher apparaîtra dans le spécial Noël de Zoey Channel de Roku, le Noël extraordinaire de Zoey.