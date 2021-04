Bruce Campbell taquine Evil Dead’s Ash dans Doctor Strange 2 est la meilleure farce du jour du poisson d’avril

De toute évidence, c’est une blague, et il serait incroyablement idiot de le prendre au sérieux (d’où le nom de la fête), mais est-ce que quelqu’un d’autre souhaite vraiment, vraiment qu’il y ait une sorte de blague à double inversé ici? En publiant ceci le 1er avril, Bruce Campbell sait que personne ne va le prendre au sérieux, mais que se passe-t-il si c’est réel et (en dansant autour du droit d’auteur) Doctor Strange And The Multiverse Of Madness trouve un moyen de faire apparaître Ash Williams?