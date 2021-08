Bruce déplore un facteur clé qui coûte à Newcastle après la riposte de Southampton

Steve Bruce a déploré la vitesse à laquelle Newcastle United donne des pénalités, estimant qu’ils méritaient plus qu’un match nul contre Southampton.

Newcastle a pris l’avantage à deux reprises contre ses visiteurs samedi après-midi, cherchant à l’emporter lorsque Allan Saint-Maximin a marqué à la 90e minute. Mais ils ont concédé un penalty à la sixième minute du temps additionnel pour accorder un point à Southampton.

Jamaal Lascelles a commis une faute sur Adam Armstrong, entraînant un penalty que James Ward-Prowse a converti. Cela donne à Bruce de quoi réfléchir pendant la pause internationale après s’être vu refuser une première victoire de la saison.

Il a déclaré à Match of the Day: “Après l’avoir regardé, je pense que c’est la bonne décision mais c’était une mascarade pour VAR de la donner. À mon avis, il faut régler ce problème.

« Nous avons fait demi-tour. Nous n’avons pas joué assez bien en première mi-temps. En deuxième mi-temps, nous avons montré beaucoup mieux pour monter sur le ballon pour avoir le courage d’aller de l’avant et de jouer en avant. C’était bien mieux en deuxième mi-temps.

« À mon avis, nous avons pris la tête à deux reprises et nous méritions de continuer et de gagner. Nous avons maintenant donné trois pénalités à l’extérieur et cela nous a coûté cher.

« Vous êtes toujours le plus vulnérable lorsque vous marquez. Nous avons marqué avec deux ou trois minutes à jouer et nous n’avons pas réussi. C’est décevant – bien sûr – mais la décision nous est défavorable. Nous devons juste le prendre et arrêter de prendre ces décisions qui donnent des pénalités.

“C’est dur à prendre, une pénalité décidée par VAR, et nous sommes tous amèrement déçus.”

Hasenhuttl satisfait d’un point

Southampton reste également sans victoire depuis ses trois premiers matches de championnat, mais leur humeur aura été beaucoup plus positive après s’être battu deux fois par derrière.

Leur entraîneur Ralph Hasenhuttl était satisfait de la mentalité dont ils faisaient preuve pour ne jamais céder et ne craignait pas de marquer trois points.

Il a dit : « Il faut être heureux [with a point] après un match comme ça.

« Nous avons eu beaucoup d’occasions d’aller en tête. En deuxième mi-temps, on encaisse le premier but, donc on a un peu changé la forme. À la fin, vous encaissez un but et vous pensez « ouf, incroyable ». Seule la mentalité et la croyance signifiaient que nous dessinions le jeu.

“Nous avons arrêté d’essayer de marquer et je pense que nous avons montré que nous avons la qualité pour marquer. C’était vraiment bien que l’arbitre ait regardé le VAR [for the penalty] et au final, un point absolument mérité pour nous.

« Vous connaissez notre histoire ici au cours des trois dernières années, vous pensez donc qu’il ne nous est pas possible de prendre quelque chose ici. Mais nous ne pouvons pas jouer beaucoup mieux qu’en première mi-temps aujourd’hui et normalement, vous devez obtenir quelque chose. Enfin, nous devons prendre le point et continuer.

« Un match nul vaut mieux que de perdre ici. C’est bien que nous ayons une pause de deux semaines à venir et que nous ne perdions pas ici.

