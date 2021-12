Bruce Dickinson admet qu’il ne comprend pas la musique de Drake

IRON MAIDEN leader Bruce Dickinson a admis qu’il ne « comprend pas vraiment » Canardde la musique.

Le chanteur de 63 ans a fait ce commentaire moins de quatre mois après que les légendes du heavy metal ont été battues de justesse à la première place du classement des albums britanniques par le Grammyrappeur gagnant.

Bien que IRON MAIDENest bien reçu « Senjutsu » était en avance pendant une grande partie de la semaine de sortie, Canardest uniquement numérique « Garçon amoureux certifié » a atterri en tête du classement avec 45 651 ventes de graphiques (43 623 à partir de streams). « Senjutsu » terminé avec un total de 44 473 (dont 39 032 exemplaires physiques). « Senjutsu » a également fait n ° 1 sur le graphique des albums vinyle.

Dickinson a déclaré : « Nous sommes allés en tête-à-tête avec Canard la semaine de la sortie de l’album. Je ne comprends pas vraiment ce qu’il fait, bien que beaucoup de gens le comprennent, mais le faire face à face me donnait l’impression: « Non, c’est de la vraie musique jouée par une bande de vieux geezers qui ne font aucune concession à l’époque où nous habitent.’

« Les gens disent : « Vous êtes des dinosaures ». Et nous disons : ‘Ouais et il n’y en a plus beaucoup.’ C’est ce que nous sommes, c’est ce que nous faisons. »

Bruce a poursuivi en disant qu’il était content JEUNE FILLE n’a pas compté sur les médias sociaux pour développer sa base de fans.

« Dans l’ensemble, notre public a évolué avec nous », a-t-il déclaré. JEUNE FILLEle public de est comme une table en contreplaqué ; chaque année, vous ajoutez simplement une nouvelle couche et la table devient de plus en plus grande. Nous avons grandi de manière organique – pas à travers les médias sociaux ou quoi que ce soit de ce genre de choses. Nous avons grandi en sortant et en le faisant devant des gens. »

« Senjutsu », IRON MAIDENpremier album en six ans, a été enregistré en 2019 à Paris avec le producteur de longue date Kévin Shirley et coproduit par Harris.

Pour « Senjutsu » — traduit vaguement par « tactique et stratégie » — le groupe a de nouveau fait appel aux services de Mark Wilkinson pour créer la spectaculaire pochette sur le thème des samouraïs, basée sur une idée de Harris.

« Senjutsu » s’est incliné au 3e rang du classement Billboard 200, se classant plus haut que même les premiers classiques du groupe comme « Esclave du pouvoir » et « Le nombre de la bête ». Près de 90 pour cent des 64 000 unités d’album équivalentes du LP provenaient de ventes d’albums purs. Le double album acclamé par la critique a fait ses débuts une place plus haut que 2015 « Le livre des âmes » et les années 2010 « La frontière finale », qui ont tous deux culminé au n ° 4.

« Senjutsu » a été JEUNE FILLE13e album de ‘s en tête du Top 40 aux États-Unis

JEUNE FILLEles deux premiers Paul Di’Anno-ère albums, « Iron Maiden » (1980) et « Tueurs » (1981), ainsi qu’avec ceux enregistrés avec le chanteur Blaze Bayley, « Le facteur X » (1995) et « Virtuel XI » (1998), tous n’ont pas réussi à ébranler le Top 40 aux États-Unis

Selon Panneau d’affichage, « Senjutsu » enregistré la deuxième plus grande semaine de 2021 pour un album de hard rock dans les deux unités d’album équivalentes gagnées et dans les ventes d’albums traditionnels. Il ne traînait que COMBATTANTS DE FOO‘ « Médecine à minuit », qui a fait ses débuts dans le classement du 20 février avec 70 000 unités (dont 64 000 en ventes d’albums).

« Senjutsu » a dominé les charts dans plusieurs pays européens lors de sa sortie, notamment en Belgique, en Finlande, en Allemagne, en Italie, en Suède et en Suisse.

