Bruce Dickinson annonce des dates reprogrammées pour la tournée britannique Spoken Word

IRON MAIDEN chanteur Bruce Dickinson a annoncé le report des dates des deux derniers spectacles de sa tournée de créations orales au Royaume-Uni. Les représentations ont été annulées plus tôt cette semaine après qu’un membre de BruceLe « foyer immédiat » de s a été testé positif au COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. Les nouvelles dates sont les suivantes :

16 octobre – Londres, Royaume-Uni @ O2 Shepherd’s Bush Empire



17 octobre – Birmingham, Royaume-Uni @ The Alexandra

Les billets originaux restent valables pour les spectacles reportés.

La nouvelle du report a été partagée le lundi 9 août via JEUNE FILLEsites de médias sociaux de. A l’époque, il avait été révélé que Bruce lui-même avait été testé négatif pour le virus mais qu’il devait isoler pendant les 10 prochains jours en vertu des règles actuelles du gouvernement britannique.

IRON MAIDENle nouvel album de, “Senjutsu”, sortira le 3 septembre via BMG. Il a été enregistré à Paris avec le producteur de longue date Kévin Shirley et coproduit par le bassiste Steve Harris.

La vidéo du premier single du LP, “L’écriture sur le mur”, a été faite par Clignotement d’encre basé sur un concept de Dickinson avec deux anciens Pixar cadres. Il faisait suite à une campagne de teasers d’un mois et à une “chasse au trésor” mondiale à la recherche d’indices sur le titre et le concept du morceau.

Pour “Senjutsu” — traduit vaguement par « tactique et stratégie » — le groupe a de nouveau fait appel aux services de Mark Wilkinson pour créer la spectaculaire pochette sur le thème des samouraïs, basée sur une idée du bassiste Steve Harris. Avec une autonomie d’un peu moins de 82 minutes, “Senjutsu”, comme leur précédent disque “Le livre des âmes”, sera un double CD/triple vinyle.

IRON MAIDEN n’avait pas sorti de musique fraîche depuis “Le livre des âmes”, qui a été enregistré fin 2014 à Paris, France avec Shirley.

“Le livre des âmes” était le plus long JEUNE FILLE album, d’une durée de 92 minutes, avec des paroles fortement basées sur les thèmes de la mort, de la réincarnation, de l’âme et de la mortalité.



